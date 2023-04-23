Собака не отходила от малыша ни на шаг: сотни людей всю ночь искали трехлетнего ребенка

Ребенка искали полицейские, волонтеры, лесники и неравнодушные жители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Пропал мальчик 3-х лет. Он ушел из своего дома и не вернулся». Такая жуткая новость потрясла жителей Самарской области вечером в субботу, 22 апреля. Ребенка искали волонтеры и полиция. Мальчик был найден только утром, при том в совершенно неожиданном месте.

Ушел с собакой и исчез

Эта история произошла в Красноярском районе. Информация об исчезновении 3-летнего Гриши (имя изменено - прим. ред.) поступила полицейским в 19:30. Сообщалось, что мальчик был дома в селе Большая Каменка. Он находился под присмотром прабабушки и дедушки, мама малыша была на работе. В какой-то момент Гриша вышел на улицу и... Пропал. Полицейские немедленно взялись за работу.

– На розыск ребенка был поднят личный состав отдела полиции. Были задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Одновременно с этим к поискам подключились лесники, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные жители губернии. В Большой Каменке работал штаб отряда – его развернули с 23:30.

– Я принимала участие в поисках. Знаем, что он ушел не один, а с собакой, – поделились жители региона.

Ребенка искала, казалось, вся Самарская область. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, по которым выяснилось: Гриша ушел в сторону сельскохозяйственных полей. На поиски ушла вся ночь, а к утру малыш был обнаружен.

«Собака не отходила от малыша»

Мальчика нашли около 6:00 23 апреля 2023 года. Оказалось, что ребенок все это время спал в разградительной противопожарной канаве в поле, в 5 километрах от родного дома. По словам волонтеров, рядом с малышом находилась та собака, с которой он отправился в свое опасное путешествие. Пес повел себя как истинный верный друг: не бросил маленького Гришу, до последнего охранял его и согревал своим теплом.

– Когда мы нашли мальчика, он спал в канаве, а рядом с ним была собачка. Она не отходила от малыша, – рассказали участвовавшие в поисках жители.

По информации областного ГУ МВД, в отношении ребенка противоправных действий не совершалось. Зачем малыш ушел со двора и как он сумел в одиночку пройти 5 километров в столь юном возрасте - ответы на эти вопросы до сих пор остаются загадкой.

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