«Крылья Советов» проиграли «Пари Нижнему Новгороду» в матче чемпионата России

Единственный гол «Крыльев» забил Фернандо Костанца. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» проиграли «Пари Нижнему Новгороду» в матче 24 тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1. У самарцев единственный гол забил Фернандо Костанца.

Матч начался для «Пари НН» обескураживающе – на восьмой минуте нападающего хозяев Момо Янсане унесли на носилках. Вместо гвинейца срочно выпустили Вячеслава Кротова.

На 14 минуте у «Крыльев» была отличная возможность открыть счет, но после удара Владимира Писарского головой вратарь хозяев Артур Нигматуллин в эффектном прыжке мяч отбил.

Самарцы чувствовали себя комфортнее на стадионе в Нижнем Новгороде, чем его хозяева. По крайней мере, гости были раскованнее, разнообразнее и больше атаковали. «Пари НН» отвечал только фолами.

Все шло к голу «Крыльев», и самарцы забили. Случилось это на 30 минуте после подачи очередного углового. Мяч в ворота «Пари НН» головой отправил Фернандо Костанца. 1:0 – «Крылья Советов» повели.

Спустя четыре минуты случилось самое частое в этом туре событие – пенальти. Николай Рассказов задел мяч рукой, и арбитр указал на точку. Тимур Сулейманов хладнокровно развел Ивана Ломаева и мяч по разным углам – 1:1.

В конце первого тайма зрители могли увидеть еще один пенальти. Никита Каккоев уронил Писарского в своей штрафной, однако судьи посчитали, что все было в пределах правил.

Во втором тайме «Крылья» снова могли забивать после углового, но Писарский из убойной позиции попал в Цыпченко. Позже у Писарского будет еще несколько возможностей забить. Например, штрафной удар на 65 минуте. Владимир бил низом, но вратаря «Пари НН» Нигматуллина это не смутило.

На 74 минуте случилось то, что никак не вписывалось в картину матча, - нижегородцы забили. Роман Евгеньев скинул мяч прямо на ногу вышедшему на замену Владиславу Яковлеву, который первым же касанием забил – 2:1.

В концовке встречи «Крылья» ожидаемо рванули вперед, а «Нижний» забаррикадировался у своих ворот. В чужую штрафную на розыгрыш углового пришел и Иван Ломаев. Он вместе с защитником «Пари НН» оказался на газоне, а потом устроил перепалку и получил за это желтую.

Желтую карточку позже получил и Кротов. Она стала для игрока нижегородцев второй. Впрочем, времени воспользоваться большинством у «Крыльев» уже не было. 2:1 – победа «Пари НН».

Благодаря ей нижегородцы приблизились к «Уралу» и «Крыльям» в турнирной таблице РПЛ. Теперь команды разделяют три очка.

В следующем туре самарцы дома примут «Зенит». Матч пройдет 29 апреля на стадионе «Солидарность Самара Арена».