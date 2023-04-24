Пес Чудик лаял и звал за собой: волонтеры рассказали подробности ночных поисков трехлетнего малыша

Мохнатый друг согревал мальчика в страшную холодную ночь.

Прошли сутки с того момента, как встревоженные жители Самарской области получили долгожданное сообщение: 3-летний Ваня найден, жив. Мальчик бесследно исчез в субботу 22 апреля – ушел со двора вместе с собакой и не вернулся. Ребенка искали неравнодушные жители, спецслужбы, волонтеры, полиция. Большую помощь им оказал тот самый пес, с которым Ваня отправился в свое опасное путешествие. В региональном поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали подробности той тревожной ночи.

Исчез накануне дня рождения

Маленький Ваня приехал в Большую Каменку вместе с семьей на выходные. 23 апреля 2023 года они планировали отмечать день рождения малыша – ему исполнилось три годика. Подготовка шла своим чередом, однако субботний вечер заставил всех на время забыть о празднике.

В 18:00 22 апреля 2023 года Ваня вышел погулять на детском беговеле и… Исчез. Родные пытались найти мальчика своими силами, но безуспешно. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт».

– На поиск ребенка был поднят весь личный состав полиции. Ориентировка с приметами мальчика была передана патрульным отрядам. К поиску подключились местные жители, лесники, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Кипела работа и в «Лиза Алерт», куда тревожный звонок поступил в 21:00. Оператор принял сигнал, поставив пометку «Срочно!».

– Спустя час с небольшим на месте пропажи Вани был организован штаб поиска нашего отряда. Там уже было около 60 добровольцев, желавших как можно скорее получить задачи, – поделились в пресс-службе поисково-спасательного отряда.

Добровольцы приступили к осмотру близлежащих территорий, а полиция тем временем просмотрела записи с камер видеонаблюдения. Тут появилась первая зацепка: на видео было видно, как Ваня уходит в сторону природной зоны. Рядом с ним безмятежно шел беспородный пес Чудик, который в тот же вечер исчез со двора.

– Спутник ребенка дал надежду: вдруг он до сих пор с мальчиком? Собака – это же охрана, тепло и успокоение для испуганного малыша, – отметили в пресс-службе «Лиза Алерт».

Маленького Ваню искали сотни неравнодушных жителей региона. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ребенка искали четыре сотни человек

Такое событие, как исчезновение 3-летнего малыша, сильно всколыхнуло всю Самарскую область. Желающих помочь оказалось много: к полуночи в поисках было задействовано 200 человек.

– К 02:30 было закрыто около 25 задач на местности. Самые массовые из них – прочес с особым вниманием к оврагам, оконтуривание полей, осмотр заброшек и темных улиц, – пояснили в «Лиза Алерт».

Тем временем на улице холодало, местность покрыл густой туман. Волонтеры признаются: им было даже страшно представить, как в такой обстановке чувствует себя маленький ребенок.

…К 6:00 количество людей, желающих отыскать Ваню, достигло 400 человек. Примерно в это время одна из групп отправилась на прочес очередного участка леса. В ее составе – волонтеры и полиция. Неожиданно в пустынном и тихом месте они встречают единственного путника – пса Чудика…

– Осознав схожесть собаки с той, которая сопровождала пропавшего мальчика, полицейские вышли из машины. Пес немедленно стал «звать» их куда-то. Еще несколько метров – и в овражке мелькнула яркая курточка, – рассказывают волонтеры.

Ваню окликнули, однако вставать он не спешил – спал прямо в овраге. Сотрудницы полиции схватили ребенка на руки, укутали в бушлат и поехали в село.

– У Вани было сильное переохлаждение. Но ему вовремя оказали помощь – надеемся, с ним все будет в порядке, – делятся в пресс-службе «Лиза Алерт».

Сразу после получения информации о том, что мальчик жив, волонтеры и местные жители спокойно выдохнули. Они признаются: эта ночь далась им нелегко.

– Самая долгая и тревожная ночь, каждая секунда отдавалась в голове тиканьем. Стоп, ожидание, подтверждение, долгожданное «найден, жив» слезы, – отмечают добровольцы.

Мохнатый друг получил лакомства за преданность

Интересно, что овраг, в котором спал Ваня, находился в 5 километрах от его дома. Как мальчик сумел туда добраться до сих пор остается загадкой. Главное, что с малышом все в порядке – благодаря отваге сотен людей он дома, в кругу родных и близких, жив и здоров.

– Сейчас Ваня в порядке. Он накормлен и находится в тепле у себя дома, – сообщила мама мальчика.

В воскресенье, 23 апреля, семья малыша отметила его третий день рождения.

Другой герой этой истории – пес Чудик – тоже чувствует себя прекрасно. Он получил лакомства за отвагу и преданность, и уже успел отоспаться после бессонной ночи. Волонтеры и местные жители уверены: пес охранял малыша, согревал его своим теплом, и именно это помогло мальчику пережить холодную ночь.

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