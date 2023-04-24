Некоторые здоровые люди могут почувствовать упадок сил, слабость, головные боли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский институт прикладной геофизики сообщил, что в ночь на 24 апреля Землю накрыла сильная магнитная буря. Она немного ослабнет 25 апреля и с новой силой обрушится на нас 26-30 апреля. Публикуем календарь магнитных бурь в Самаре в апреле 2023 года и рассказываем, как они отразятся на здоровье.

Магнитные бури в Самаре 26-30 апреля 2023 года

Сегодня ночью, 24 апреля, сила геомагнитной активности достигала 5 баллов. Это высокий показатель, он оценивается как средняя магнитная буря. Она случается на Земле нечасто. В течение сегодняшнего дня геомагнитная активность будет колебаться в пределах 3-4 баллов, что расценивается как слабая магнитная буря.

25 апреля днем в Самаре прогнозируются безопасные возмущения магнитосферы- 2 балла.

26 апреля 2023 года в Самаре днем ожидается 4-балльная буря, а вечером того же дня она перерастет в 5-балльную, которая будет бушевать весь день 27 апреля. Лишь к вечеру буря ослабнет до 4 баллов и на этом уровне продержится весь следующий день,28 апреля, а также большую часть 29 апреля.

К вечеру 29 апреля вновь ожидается 5-балльная вспышка, которая будет держаться вплоть до вечера 30 апреля.

Как подготовиться к магнитной буре

Магнитная буря 26-30 апреля 2023 может сказаться на здоровье жителей Самарской области. Особенно осторожными стоит быть метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями.

При этом даже некоторые здоровые горожане могут почувствовать упадок сил, слабость, головные боли, учащенное сердцебиение. Может повыситься артериальное давление, а настроение испортиться без объективных на то причин.

К вспышкам на солнце можно подготовиться заранее и уменьшить негативное влияние на организм. Врачи рекомендуют избегать тяжелых физнагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить алкоголь, жирную пищу и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, «прихватит» на рабочем месте.

При сильной магнитной активности также может сбоить техника.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки, и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди начинают себя неважно чувствовать.