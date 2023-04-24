«Бьемся за Артемовск! Победа будет за нами!»: боец из Самарской области обратился за помощью к односельчанам

Прямо сейчас за Бахмут сражаются российские бойцы Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие из Самарской области продолжают обращаться за помощью к землякам, оставшимся дома. Каждый день за ленточку отправляются целые машины с гуманитарной помощью и необходимым для наших героев снаряжением.

Один из бойцов обратился и к жителям Кинель-Черкасского района и всей области. Антон Т. сегодня вместе со своей ротой сражается на передовой, за Артемовск. Каждый день рискуя жизнью и нанося урон противникам О том, что сейчас происходит на этом направлении, рассказывает спецкор КП Александр Коц. Дома его ждет жена и двое детей, которые с нетерпением ждут любой весточки от любимого мужа и папы. О том, с чем ему приходится иметь дело, в письмах семье он пишет скупо - только просит верить, что победа точно будет на нашей стороне.

Сейчас сражающимся в Артемовске героям нужна помощь в покупке и отправке к месту боевых действий тепловизора на АК-12. Об этом наш боец упомяну в письме.

- Я решила передать эту просьбу всем нашим жителям, всем тем, кто знает Антона или хочет помочь нашим ребятам, - говорит жена бойца, жительница Кинель-Черкасского района.

Помочь в приобретении необходимого оборудования согласились в фонде "Содействие и созидание". Те, кто захочет помочь Антону и его сослуживцам, также могут перевести любую сумму по реквизитам:

Полное наименование: Благотворительный фонд "Содействие и созидание".

ИНН: 6372026289

КПП: 637201001

Наименование банка: Поволжский банк ПАО "Сбербанк"

Расчетный счет: 40703810254400003266

Корсчет: 30101810200000000607

БИК 043601607

В назначении платежа так и пишите: Добровольное пожертвование для Антона

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