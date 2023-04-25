«Мужчины в джинсовых бриджах — это ужас»: стилист откровенно рассказала, что ее бесит в гардеробе самарцев

Стилист прокомментировала образы самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные на самарских прогулочных улицах не протолкнуться – солнечная погода, тепло, хочется продемонстрировать все лучшие наряды сразу. Насколько это удается самарским модникам и от каких образов хочется плакать, рассказала «КП»-Самара» дипломированный стилист Алина. Она призналась, что некоторые варианты приводят в отчаяние. Кого хочется переодеть, от чего модникам срочно нужно отказаться и как быть действительно стильным – в нашем материале.

«Люблю тихую моду»

Алина – стилист с дипломом государственного образца. Она признается, что не просто подбирает одежду, а старается комплексно подойти к стилю человека, найти правильный макияж, прическу.

Сама Алина предпочитает образы в стиле «old money». Проще говоря, элегантность и классика. Например, поло или рубашки вместо футболок, а в качестве аксессуаров все те же минималистичные украшения и маленькие сумки.

-В таком образе девушки выглядят супер! Еще мне нравится сочетание спокойных цветов. Тоже берите на заметку, смотрится выигрышно, - говорит она.

Самарский стилист рассказала об ошибках в гардеробе, которые чаще всего допускают модницы. «Мне опять нечего надеть», «не нравится моя одежда», «нужно срочно на шоппинг» - знакомая проблема? Вот только такие рассуждения в корне неправильные.

-И вновь в порыве эмоций ты бежишь на кассу с первой понравившейся кофточкой. И без предсказательниц ясно, что наденешь ты ее один раз, а после она составит компанию другим ненужным вещам в комоде, - говорит Алина.

По словам стилиста, нужно определиться в своих желаниях и понять, что подходит именно вам. Тогда вы избавитесь от вредной привычки (покупки ненужных вещей) и потратите деньги на действительно классную одежду, которая будет максимально универсальна.

Еще одна ошибка — избыток брендов на один образ. Алина уверена: уважения с логоманией в хорошем обществе вы не найдете. Это лишь удешевляет образ.

-Честно говоря, ужасный тренд сегодня задают некоторых популярные блогеры: наденут на себя «Баленсиагу» с огромной надписью бренда, которая так и кричит о наличии денег. Запомните, логомания смотрится дешево. Я люблю тихую моду. И вам советую! Не зацикливайтесь на бредах. Ищите то, в чем будет комфортно именно вам. Вы должны знать, какие ваши способны подчеркнуть вашу индивидуальность.

Джинсовые бриджи и худи кислотного цвета — ночной кошмар стилиста

Стилист из Самары откровенно призналась: иногда от внешнего вида некоторых персонажей «из глаз идет кровь». Конечно, в сем-то есть и субъективность.

-Без негатива, но меня раздражают «фрики». Люди вроде пытаются самовыражаться и надевают вещи кислотных цветов, красят волосы и тому подобное, но это откровенный ужас. И часто эти люди любят выставить себя гуру стиля. Это не круто, это не индивидуально, это бред. Не делайте так.

Конечно, в поле зрения Алины ежедневно попадают мужчины. Их внешность ее мало интересует, а вот одежда…

-Я не понимаю, как мужчины умудряются себя уродовать одеждой. Прошу вас! Выкиньте и забудьте джинсовые бриджи синего и голубых цветов. Это кошмар, - восклицает эксперт. - А поколению помладше стоит хоть иногда, но надевать что-то, кроме худи.

Также стилист отмечает, что Самара кишит дешевыми репликами известных брендов. Конечно, это сильно бросается в глаза. Алина не советует увлекаться дешевым «люксом».

-Выбирайте адаптированные модели знакомых брендов. Не стоит покупать якобы брендовую обувь сомнительного качества в шоурумах. Вычислить подделку не очень трудно.

К девушкам особых претензий у Алины нет. Единственное, за что укротительница моды ругает волжанок, так это за одинаковость. Прекрасные дамы похожи одна на другую. Выглядят самарчанки, увы, как стадо.

-Девушки не хотят миксовать интересные вещи, они не пытаются экспериментировать. Сейчас стандартный набор вещей у самарчанок: бежевый тренч, wide-leg (широкие джинсы), топ в обтяжку.

Алина рассказала, что ей не нравится в стиле горожан

СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТА

Алина Туружбаева, самарский стилист.

-ИЩИТЕ СВОЙ СТИЛЬ. Я за индивидуальность во всем, в том числе и одежде. Не стесняйтесь самовыражаться через гардероб. Если не получается грамотно подобрать несколько образов, то всегда можно обратиться к профессионалам;

-СЛЕДИТЕ ЗА РАСПРОДАЖАМИ. На больших скидках, а они бывают частенько, можно собрать капсулу из 10-12 вещей за небольшую сумму. Будьте внимательны!

-НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ХОРОШИХ ВЕЩАХ. Я «за» дорогие вещи! Поверьте, брендовая вещь за приличные деньги прослужит вам не один год. Каждые 15-20 лет мода возвращается, поэтому ту самую дорогую сумочку можно носить и потом.