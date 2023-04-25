Забил молотком и бросил в багажник: в Самаре живодер жестоко расправился с собакой

Жуткая история вызвала широкий общественный резонанс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре произошла жуткая история, всколыхнувшая общественность. Один из местных жителей жестоко расправился с собакой – мужчина бил ее молотком, пока несчастное животное не скончалось. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Запись моментально разлетелась по соцсетям и вызвала широкий общественный резонанс. «КП-Самара» выяснила подробности.

Бил молотком, а после кинул в пакет

Информация о произошедшем появилась во вторник, 25 апреля. Жители города сообщили, что все произошло на улице Черемшанской, 232 – судя по дате на видеозаписи, около 9 часов вечера 23 апреля.

– К подъезду подъехал «Фиат Альбеа». За рулем находилась девушка, а на пассажирском сиденье сидел парень. После он вышел и набросился на собаку, – сообщают самарцы.

То, что происходило дальше, можно наблюдать на том самом жутком видео. Мужчина подошел к собаке и сходу занес над ней топор. Испуганный пес попытался скрыться и убежал в сторону другого дома, однако он отправился за ним в погоню. На следующих кадрах видно: самарец все-таки догнал свою жертву.

– Он нанес собаке около 30 ударов топором. После этого ее положили в пакет, затем кинули в багажник и увезли, – делятся жители города.

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, установленную у подъезда Фото: скриншот с видео

Мнения разнятся

Опубликованный видеоролик буквально взорвал соцсети и традиционно поделил интернет-пользователей на два лагеря. Одни уверены, что поступок мужчины, мягко говоря, плохой, а сам изверг заслуживает наказания. Отдельного внимания заслужила девушка-водитель: ее поведение всех удивило.

– Как можно было спокойно сидеть и смотреть на это? Мне даже видео открывать страшно, а наблюдать вот так, вживую, да еще с полным спокойствием… Изверги они оба, – отметили самарцы.

Между тем другая сторона уверена: в этой истории не все так чисто.

– Не думаю, что мужчина просто так взял и набросился на собаку. Видимо пес хорошенько покусал кого-то. Не будет отлова бродячих псов, люди будут сами справляться, своими силами, – пишут местные жители.

К слову, мнения о несчастной собаке также расходятся. Одни сообщают, что животное было очень дружелюбным. Другие с ними не согласны. Так, одна из местных жительниц рассказала, что ранее пес уже нападал на детей во дворе. Горожане не исключают, что очередное нападение послужило мотивом к расправе над животным.

Убить нельзя жить в мире

Судя по настроениям самарцев, самостоятельная расправа над бездомными собаками – не пустые слова. Несмотря на шокирующий ролик, многие горожане считают, что таким животным не место на улицах. Оно и неудивительно: отношение к бродячим псам всегда оставляло желать лучшего, а после трагедии в Оренбурге, где стая загрызла маленького мальчика, ситуация усугубилась.

Местные власти предложили ввести процедуру умерщвления бездомных собак на законодательном уровне. С соответствующей инициативой в Госдуму и Совет Федерации обратились депутаты Заксобрания Оренбуржья. Они предлагают не отпускать собак в привычную среду обитания после отлова, а вернуть процедуру гуманного умерщвления. 25 апреля 2023 года стало известно, что в правительстве законопроект одобрили.

Зоозащитники с таким решением не согласны. Они уверены: убийство – не выход.

– Случай в Оренбурге стал катализатором, мы видим, как участилось упоминание собак в негативном контексте. Вместе с тем все активнее идет протекция эвтаназии бездомных собак, и мы ни в коем случае не должны этого допустить! Ведь еще не сделано практически ничего для того, чтобы регулировать численность собак гуманно и цивилизованно, – поделилась с «КП-Самара» директор ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко. – Одной программы ОСВВ мало. До сих пор нет штрафов за самовыгул домашних собак, бесплатной стерилизации, приютов, позволяющих вместить большое количество животных.

Она также отмечает, что произошедшая в Самаре ситуация – чистой воды жестокость, которая не укладывается ни в какие рамки.

– Такой безумный по своей жестокости поступок просто невозможно принять. Совершивший это преступление должен понести реальное наказание в соответствии со статьей 245 УК РФ, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными, – подчеркнула Инна Тарасенко.

Как отреагируют на самарский инцидент местные правоохранители пока неизвестно. «Комсомолка» обратилась в ГУ МВД по Самарской области за официальным комментарием.

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