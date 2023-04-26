А ну-ка, бабушки!

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Порядка 20% людей старшего поколения с выходом на пенсию ощущают свою невостребованность и ищут, где реализовать себя. В этом часто может помочь волонтёрство. Вовлекаясь в помощь другим, люди «серебряного» возраста чувствуют себя нужными.

Исследование фонда «Общественное мнение» выявило, что более 28% людей старше 56 лет в нашей стране участвуют в добровольческих практиках и есть перспективы к увеличению их количества. В тех странах, где волонтёрские традиции особенно развиты, пожилые люди вносят существенный вклад в улучшение жизни в обществе, решение социально значимых проблем. А вот ориентир на молодёжь в волонтёрском движении нередко ограничивает использование потенциала старшего поколения в общественно значимых целях.

Опыт работы с людьми старшего поколения самарского Центра социальных проектов, начиная с 2014 года, показывает: пожилые люди обладают большим жизненным и профессиональным опытом, при этом у них есть свободное время и желание помогать другим.

В июле 2018 года центр стал победителем конкурса по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтёрства России. А к марту 2019-го в Самарской области уже работало 47 отрядов «серебряного» добровольчества – в них объединились люди старше 50-ти, всего собралось 674 человека. Центр координировал работу этих отрядов, помогал им методически, проводил мониторинги и вёл рейтинг.

Все виды деятельности «серебряных волонтёров» перечислить невозможно: одни вместе с молодёжью приводили в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной, другие помогали собирать книги для общероссийской акции «Дарите книги с любовью», третьи оказывали содействие в проведении приуроченной к 75-летию Победы просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд». Во время эпидемии волонтёры присоединились к благотворительному пошиву масок для нуждающихся пенсионеров, ветеранов, многодетных и приёмных семей, работали на «горячей линии», принимая заявки на оказание врачебной и продовольственной помощи тем, кто перешагнул порог 65-ти, и людям с серьёзными хроническими заболеваниями.

Поддержанный фондом президентских грантов проект центра «Серебряные нити» помог усилить работу с возрастными добровольцами, определив своей целью создание условий для социально значимой самореализации людей пожилого возраста в Приволжском федеральном округе. Все поставленные задачи выполнены. Сформирована система взаимодействия и сотрудничества «серебряных» волонтёров ПФО, они участвуют в многочисленных добрых делах и социальных проектах, проходят тренинги и консультации по развитию «серебряного» волонтёрства. Действуют и мотивационные программы поддержки добровольцев «серебряного» возраста.

Сергей Андриянов, исполнительный директор Центра социальных проектов:

«Наш проект был направлен на поддержку и развитие «серебряного» волонтёрства в Самарской области. Нам удалось обменяться опытом работы с коллегами из Татарстана, Башкортостана и Мордовии. Помимо этого, прошла серия обучающих стажировок «ДоброСоседство» в регионах Приволжского федерального округа.»

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.