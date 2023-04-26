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Общество26 апреля 2023 8:00

Круговорот вещей

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей»

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Расточительство – черта не из лучших, а вот рачительность всегда в плюс. Так считают и в самарской НКО «Свежий ветер», решившей не только распоряжаться бывшей в употреблении одеждой по-хозяйски, но и добавить к этому нотку творчества.

Экологическими проектами сегодня заняты многие, а вот соединить экологию и творчество приходит на ум не всем. Организовывая субботники, сотрудники организации волей-неволей оказывались в зоне городских помоек, наблюдая, как неимущие люди перебирают выброшенную одежду. И это были не только непригодные тряпки, но и вполне приемлемые для дальнейшего использования брюки, платья, куртки.

Неправильно, решили «свежеветровцы», что пенсионеры или многодетные мамы во всём этом роются – унизительно как-то, да и ни с какими санитарными нормами не сочетается. Так появился гуманитарный центр «БлагоДарю» по сортировке одежды, а к нему в придачу – точки сбора одежды в торговых центрах, социальный магазин, пункт для переработки обтирочной ветоши и мастерская, где вещи ремонтируют.

Но и этого показалось мало. Как продолжение, возникла идея творчески преобразовывать отходы в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежду. Обучать этому горожан стали на мастер-классах, фестивалях и театрализованных мероприятиях, используя для переделок вещи из вторсырья.

Людей талантливых в Самаре предостаточно, да вот площадок для показа работ и организации мастер-классов маловато. Да и не всегда мастера знали, где брать бесплатные вещи на переделку, - не развито здесь было это направление, как в гигантах-мегаполисах.

Так и появился поддержанный Фондом президентских грантов проект «ЭкоБУМ», итогом которого стал областной конкурс экологической моды с одноимённым названием. И вот она – открытая площадка для реализации творческого потенциала через создание одежды и аксессуаров, демонстрирующих идеи экологии.

Юлия Копылова, председатель самарской региональной общественной организации содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер»:

«Двигаться нужно только вперёд, не забывая при этом о близких и доверившихся вам людях.»

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

БИЗНЕС-ПРЕСС