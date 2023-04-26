Круговорот вещей

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Расточительство – черта не из лучших, а вот рачительность всегда в плюс. Так считают и в самарской НКО «Свежий ветер», решившей не только распоряжаться бывшей в употреблении одеждой по-хозяйски, но и добавить к этому нотку творчества.

Экологическими проектами сегодня заняты многие, а вот соединить экологию и творчество приходит на ум не всем. Организовывая субботники, сотрудники организации волей-неволей оказывались в зоне городских помоек, наблюдая, как неимущие люди перебирают выброшенную одежду. И это были не только непригодные тряпки, но и вполне приемлемые для дальнейшего использования брюки, платья, куртки.

Неправильно, решили «свежеветровцы», что пенсионеры или многодетные мамы во всём этом роются – унизительно как-то, да и ни с какими санитарными нормами не сочетается. Так появился гуманитарный центр «БлагоДарю» по сортировке одежды, а к нему в придачу – точки сбора одежды в торговых центрах, социальный магазин, пункт для переработки обтирочной ветоши и мастерская, где вещи ремонтируют.

Но и этого показалось мало. Как продолжение, возникла идея творчески преобразовывать отходы в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежду. Обучать этому горожан стали на мастер-классах, фестивалях и театрализованных мероприятиях, используя для переделок вещи из вторсырья.

Людей талантливых в Самаре предостаточно, да вот площадок для показа работ и организации мастер-классов маловато. Да и не всегда мастера знали, где брать бесплатные вещи на переделку, - не развито здесь было это направление, как в гигантах-мегаполисах.

Так и появился поддержанный Фондом президентских грантов проект «ЭкоБУМ», итогом которого стал областной конкурс экологической моды с одноимённым названием. И вот она – открытая площадка для реализации творческого потенциала через создание одежды и аксессуаров, демонстрирующих идеи экологии.

Юлия Копылова, председатель самарской региональной общественной организации содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер»:

«Двигаться нужно только вперёд, не забывая при этом о близких и доверившихся вам людях.»

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.