Конец месяца может удивить: погода в Самаре в мае 2023

Начало мая будет не просто теплым, а даже жарким. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гидрометцентр России дал долгосрочный прогноз на май 2023 по всей стране. Жителям регионов Средней Волги в целом обещают теплую погоду без затяжных дождей. Ожидаемая средняя температура месяца +15...+16 градусов, что на 1-2 градуса теплее обычного. Рассказываем в подробностях, какая погода будет Самаре в мае 2023 года.

Данные предоставлены погодным сервисом Gismeteo.ru.

Погода в Самаре в начале мая 2023

Начало месяца порадует повышенными дневными и ночными температурами воздуха. Днем от +22 до +29 градусов, ночью +10...+16 градусов. Переменная облачность. Дождей не ожидается. Ветер неустойчивый, слабый.

Погода в Самаре в середине мая 2023

Вторая декада мая будет более влажной и прохладной, особенно по ночам. Днем +13...+23 градусов, хмурые дни будут сменяться ясными и солнечными. Ночью +3...+11 градусов. Начало второй декады и конец будут дождливыми.

Погода в Самаре в конце мая 2023

Третья декада мая также будет холоднее, чем первая. Средняя дневная температура воздуха в третьей декаде мая составит +18 градусов. Ночью +7...+12 градусов. Небольшие дожди прогнозируются почти каждый день.

Народные приметы, связанные с погодой в мае

Как в мае дождь, так будет рожь, думали наши предки. Много майских жуков — к сухому лету. Сколько в мае дождей, столько лет быть и урожаю. Когда береза лист распустит перед ольхой — лето будет сухое, а если ольха перед березой — мокрое.