Клубнику в Самаре начали продавать довольно рано. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В апреле на прилавках магазинов Самары вдруг появилась… клубника. Вроде бы, до сезона далековато¸ и даже с теплой весной, как в этом году, это рановато.

Некоторые самарцы клубнике рады и покупают ягоду, а некоторые боятся. Корреспондент «КП-Самара» выяснила, насколько безопасно есть такую раннюю клубнику.

Откуда ягода?

Прежде чем отправиться на просторы самарских рынков, редакция «КП-Самара» связалась с Россельхознадзором по Саратовской и Самарской областям. Спрашиваем: «Откуда к нам привезли клубнику?» Оказалось, что там не знают.

- В 2023 году ввоз импортной клубники на территорию РФ через пункты пропуска на государственной границе, расположенные на территории Самарской области, не осуществлялся. Поставки ягоды зарубежного производства могли проходить через другие субъекты РФ. В связи с этим лабораторных исследований клубники Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в текущем году не проводило, - рассказали в ведомстве.

Идем на рынок и в супермаркеты выяснять, откуда в Самаре клубника.

«Каждый день детям приношу»

Клубника из Краснодарского края. По крайней мере, так говорят продавцы на рынках.

- Ягоды сейчас только тепличные, - разводит руками женщина за прилавком. – Грунтовой клубники вы сейчас не найдете – рано.

Почти в каждой палатке нам предлагают самим убедиться, что клубника сладкая и свежая.

- Каждый день новые партии завозят, люди только так берут, - уверяют нас. - Я лично детям каждый день по лукошку приношу.

Что ж, уговорили – пробуем. Клубника не сладкая и какая-то водянистая. Совсем не похоже на то, как расписывают вкус ягоды продавцы. Да и на вид не очень-то симпатичная.

Другое дело в супермаркете – ягода будто с обложки. А вот на вкус тоже совсем не сладкая, увы!

«Мы не узнаем, откуда везут клубнику»

- Клубнику сейчас я не покупаю, - говорит ведущая программы «Полная дача» на радио «КП-Самара» Людмила Шидловская. – Врачи, нутрициологи всегда повторяют: «Если вы хотите есть первоклассные продукты – ешьте сезонные продукты». Мы сейчас не узнаем, откуда к нам везут клубнику, потому что тепличная культура активно процветает. Многие продавцы даже не знают, откуда на самом деле был привезен их продукт. Покупать или не покупать - дело самого человека. Если вам очень хочется попробовать землянику или клубнику - купите грамм 100-200, удовлетворите свою потребность. Детям я бы давать не стала, конечно, все же там нет никаких витаминов. Лучше уж тогда местную редиску или зелень употреблять в пищу, это будет куда полезнее.

Делаем вывод – если вы не можете удержаться, то купите немного клубники, но захватите и активированного угля. Так, на всякий случай.