Лицом к фасаду

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Красят фасады, меняют кровлю, ремонтируют системы водоотведения. Добровольцы из Самары организовали фестиваль «Том Сойер Фест» и уже не один год так же, как известный литературный персонаж, привлекают своих друзей, земляков, а также жителей других городов к ремонту старых домов.

Обидно, когда сносят старые дома. Потому что исчезает частичка нашей истории и постепенно пропадает колорит улицы, площади и всего города. Не дать уйти насовсем пожилым строениям, а вдохнуть в них новую жизнь решили неравнодушные люди из самарской региональной общественной организации «За информационное общество». И придумали в 2015 году «Том Сойер Фест».

Почему фестиваль назван в честь озорного мальчишки – известного персонажа одноимённой книги Марка Твена? Да потому, что Том, которому поручили покрасить забор, привлёк к этому делу всех своих друзей. Вот и добровольцы «Том Сойер Феста» привлекают к реставрации домов волонтёров со всей России.

Фестивальное движение неоднократно поддерживал Фонд президентских грантов. И сегодня жители уже 75 городов страны восстанавливают по месту жительства старые дома, большей частью не являющиеся памятниками архитектуры, но всё равно самобытные, «штучные».

Хотя и к объектам культурного наследия прикоснуться добровольцам всё-таки удалось – имея уже достаточный опыт и под контролем профессионалов-реставраторов. Такие работы они проводили не только в Самаре, но и в Казани, Кургане, городах Русского Севера: Вологде и Архангельске.

В основном волонтёры фасады восстанавливают, но окна, двери, дверные ручки тоже включают в реставрационный список. А то без них какой-то недодел получался бы. И чтобы все работы по обновлению старых зданий не пошли насмарку, в них по необходимости заменяют кровлю, ремонтируют системы водоотведения, восстанавливают отливы. Потому как не возраст, а в первую очередь влага здание разрушает. К таким работам тоже профессионалов привлекают. И конечно, советуются с собственником или жильцами обновляемого здания. Для улучшения качества волонтёрского труда самарцев прямо на объектах проводятся летние реставрационные школы «Том Сойер Феста». И школы для добровольцев из других городов – чтобы знали, как у себя дома фестиваль проводить. Но впереди ещё много работы, потому что история не должна остаться в прошлом. Она может продолжать жить рядом с нами, только уже с обновлённым фасадом.

Анастасия Кнор, директор самарской региональной общественной организации «За информационное общество»:

«Мы меняем города и через это делаем людей лучше. Сохраняем историю, традиции и смыслы.»

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.