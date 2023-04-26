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Общество26 апреля 2023 11:42

Лицом к фасаду

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей»

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Красят фасады, меняют кровлю, ремонтируют системы водоотведения. Добровольцы из Самары организовали фестиваль «Том Сойер Фест» и уже не один год так же, как известный литературный персонаж, привлекают своих друзей, земляков, а также жителей других городов к ремонту старых домов.

Обидно, когда сносят старые дома. Потому что исчезает частичка нашей истории и постепенно пропадает колорит улицы, площади и всего города. Не дать уйти насовсем пожилым строениям, а вдохнуть в них новую жизнь решили неравнодушные люди из самарской региональной общественной организации «За информационное общество». И придумали в 2015 году «Том Сойер Фест».

Почему фестиваль назван в честь озорного мальчишки – известного персонажа одноимённой книги Марка Твена? Да потому, что Том, которому поручили покрасить забор, привлёк к этому делу всех своих друзей. Вот и добровольцы «Том Сойер Феста» привлекают к реставрации домов волонтёров со всей России.

Фестивальное движение неоднократно поддерживал Фонд президентских грантов. И сегодня жители уже 75 городов страны восстанавливают по месту жительства старые дома, большей частью не являющиеся памятниками архитектуры, но всё равно самобытные, «штучные».

Хотя и к объектам культурного наследия прикоснуться добровольцам всё-таки удалось – имея уже достаточный опыт и под контролем профессионалов-реставраторов. Такие работы они проводили не только в Самаре, но и в Казани, Кургане, городах Русского Севера: Вологде и Архангельске.

В основном волонтёры фасады восстанавливают, но окна, двери, дверные ручки тоже включают в реставрационный список. А то без них какой-то недодел получался бы. И чтобы все работы по обновлению старых зданий не пошли насмарку, в них по необходимости заменяют кровлю, ремонтируют системы водоотведения, восстанавливают отливы. Потому как не возраст, а в первую очередь влага здание разрушает. К таким работам тоже профессионалов привлекают. И конечно, советуются с собственником или жильцами обновляемого здания. Для улучшения качества волонтёрского труда самарцев прямо на объектах проводятся летние реставрационные школы «Том Сойер Феста». И школы для добровольцев из других городов – чтобы знали, как у себя дома фестиваль проводить. Но впереди ещё много работы, потому что история не должна остаться в прошлом. Она может продолжать жить рядом с нами, только уже с обновлённым фасадом.

Анастасия Кнор, директор самарской региональной общественной организации «За информационное общество»:

«Мы меняем города и через это делаем людей лучше. Сохраняем историю, традиции и смыслы.»

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

БИЗНЕС-ПРЕСС