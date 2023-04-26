Магнитные бури в Самаре в мае 2023: даты, сколько баллов, как отразятся на здоровье

Даже здоровые люди могут почувствовать упадок сил во время магнитных бурь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозам геофизиков, в мае 2023 года геомагнитное поле Земли будет неспокойным. Ожидается четыре бури, две из которых - затяжные. Рассказываем подробно о магнитных бурях в Самаре в мае 2023 года: когда они произойдут, какой будут силы и как отразятся на здоровье.

Магнитные бури в Самаре в мае 2023

Всего в мае ожидаются четыре магнитные бури различной интенсивности.

Первая буря настигнет нас уже 1 мая и продлится до 4 мая. В первый день ее сила достигнет 4 баллов, а в последующие дни - 3 балла.

Следующее, 4-балльное, возмущение магнитосферы произойдет ночью с 6 на 7 мая и продлится вплоть до вечера 7 мая. Такой показатель расценивается как малая магнитная буря.

Третья вспышка солнечной активности ожидается 11-12 мая и будет едва ли заметной - 3 балла.

А вот четвертая буря станет самой долгой в мае 2023. Она продлится шесть дней, с 23 по 29 мая. Однако ее сила не внушает опасений - 3 балла.

Как подготовиться к магнитной буре

Во время магнитных бурь недомогания могут почувствовать метеочувствительные самарцы и хроники. Но даже некоторые здоровые в целом горожане могут почувствовать упадок сил, слабость, головные боли, учащенное сердцебиение. Может повыситься артериальное давление, а настроение испортиться без объективных на то причин.

К вспышкам на солнце можно подготовиться заранее и уменьшить негативное влияние на организм. Врачи рекомендуют избегать тяжелых физических нагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить алкоголь, жирную пищу и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, «прихватит» на рабочем месте.

При сильной магнитной активности также может сбоить техника.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки, и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди начинают себя неважно чувствовать.