«Спасибо вам за Сашу»: семья погибшего на СВО бойца стала ангелом-хранителем для его сослуживцев

Семья погибшего участника СВО организовала сбор гуманитарной помощи. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Александру Сафронову пришлось быстро повзрослеть — когда он был еще подростком, семья потеряла кормильца. Саша тогда постарался заменить сестре и матери погибшего отца. И, наверное, именно тогда в его душе зародилось чувство ответственности за тех, кто слабее, за тех, кто нуждается в помощи. Поэтому после окончания школы паренек не колеблясь выбрал военную стезю. Закончив училище, Саша попал в ряды спецназа в далеком Новосибирске. А в начале 2022 года встал на защиту Родины и отправился в зону СВО. Родные вспоминают: 23-летний защитник никогда не жаловался на трудности службы. Но всегда искренне хотел помочь людям. В июне прошлого года при исполнении задач специальной военной операции на территории Луганской народной республики под Лисичанском Саша погиб. Близкие в память о бойце открыли сбор для помощи сослуживцам Сафронова. Это ребята из сводной группы спецназа, которые сегодня находятся на передовой, на линии огня. Родные и близкие Александра рассказали подробности журналисту «КП-Самара».

«Он заменил нам погибшего отца»

Родная сестра бойца Екатерины, говорит: хотя Александр был младше ее на шесть лет, она всегда чувствовала себя рядом с братом младшей в семье.

-Он всегда нас поддерживал. Мы рано остались без папы, мне тогда было 22, а Саше всего 16 лет, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Екатерина Овчинникова. -Тогда мой брат заменил нам отца, подставил свое мужское плечо.

Екатерина трепетно хранит память о брате.

- Он был безумно справедливым и таким умным! - рассказывает девушка. - Смерть отца сильно его изменила. Я помню Сашу в детстве - милым пухляшом, который любил покушать и не особо увлекался физкультурой. Он был такой беззаботный. А после случившейся беды в один момент осознал себя Мужчиной, защитником. И твердо решил поступать в военное училище.

Для учебы Александр Сафронов выбрал Рязань. Отговорить парня уже было невозможно.

-Саша сказал, что если не поступит в рязанское десантное училище, то сразу уйдет служить в армию. Других вариантов для себя, кроме военной службы, он даже не мыслил.

«Присылал маме стипендию, чтобы оплатить коммуналку»

Для того, чтобы исполнить свою мечту, Александру пришлось проявить недюжинное упорство и силу воли. Вместе с матерью и сестрой паренек жил в небольшой деревне, где особого снаряжения для спортивной подготовки, конечно, не было. Однако Сашу этого не остановило.

-Настолько сильно он хотел поступить в училище, что бегал заниматься на спортплощадку в соседнюю деревню. Ему было все равно, что там на улице: снег, дождь, грязь или слякоть. А после он с товарищами даже уличную спортплощадку смастерил.

Трудился Саша не напрасно — он поступил в училище. Как отметила его сестра, в любом коллективе Сафронов был своим. Парня любили и уважали. Конечно, ведь было за что!

-Даже будучи еще студентом он старался всем помочь. Помню, Саша отправлял маме свою стипендию, чтобы она оплатила коммуналку. Всегда за нас переживал, но сам о своих трудностях никогда не говорил.

«Ради людей - это того стоит»

После учебы Александр отправился в Новосибирск, где вступил в ряды 24 бригады спецназа ГРУ. Парень заключил контракт, встретил хорошую девушку и уже планировал свадьбу. Все шло своим чередом. Но в 2022 году его отправили в зону специальной военной операции исполнять воинский долг. На тот момент бойцу было всего 23 года.

-На учения он попал еще в январе, а выйти с ним на связь удалось в начале апреля. Тогда Саша был немногословен. Он обозначил, что у него все хорошо. Иногда я связывалась с его сослуживцем Виталием, он постоянно находился в лагере и отвечал на мои звонки.

Александр Сафронов с сослуживцами. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Каждую среду и субботу Катя звонила брату. Разговоров было много. Девушка особенно запомнила одну фразу брата.

-Я как-то спросила, а стоит вообще того его военная служба? Он тогда твердо ответил: «Ради людей - стоит».

Незадолго до смерти Саши у них с Катей был разговор по телефону. По воспоминаниями самарчанки, тогда с братом они проговорили целый час.

-После я ему написала, что мы еще так никогда не говорили, а он в ответ прислал: «люблю». Тогда я поняла, что роднее у меня никого нет.

Перед днем гибели Екатерина даже смогла взглянуть на «свою кровинку». Тогда она и не знала, что говорит с ним в последний раз.

-Это было 24 июня. Саша сразу предупредил, что на следующий день он идет на выполнение задачи. Мы созвонились по видеосвязи. Помню его взгляд. Передо мной сидел взрослый бородатый мужчина с уставшими глазами. Он просто очень хотел отдохнуть. Мы уже ждали его домой в отпуск.

23-летнему бойцу оставалось всего две недели до отпуска. Вместе с семьей он уже планировал свои выходные. Увы, но встрече близких не суждено было случиться. 25 июня 2022 Александр Сафронов вместе с сослуживцами отправился на взятие опорного пункта. Задачу бойцы выполнили, а после организовали привал. И в это же место, где отдыхали бойцы, прилетел снаряд…На территории Луганской народной республики под Лисичанском Саша погиб.

-Его товарищи рассказали, что он тогда подгонял всех. Мол, пора возвращаться обратно. Наверное, чувствовал. К сожалению, у него не было и шанса на спасение.

Сослуживцы Сафронова искренне любили, уважали и считали настоящим человеком.

-Они благодарили нас за Сашу. Нам постоянно звонили и говорили самые добрые слова про него. Ему было всего 23 года, а отзывались о нем так хорошо люди, которым уже за 40 лет. Он был умным и мудрым не по годам, - поделилась с журналистом «КП-Самара» сестра Александра Сафронова. - Он всем сердцем верил в Бога, у него даже на странице ВКонтакте есть высказывание: «нет лучше погибели, чем за други своя».

Как оказалось, заместителя командира отряда Александра Сафронова вот-вот хотели повысить до командира. Были уже поданы все необходимые документы. Сестре и матери он про это не сказал. Возможно, в силу скромности, а может планировал обрадовать чуть позже.

Бабушки из поселка собирали деньги для бойцов

После смерти Саши Екатерина вспомнила о его последнем желании и решила исполнить его, хоть и при жизни она не восприняла его слова всерьез.

-Мой брат очень хотел помочь своим ребятам сослуживцам. Он просил меня организовать сбор гуманитарной помощи. Я, честно говоря, не придала тогда этому особого значения.

Екатерина Овчинникова остается на связи с товарищами погибшего брата по сей день. Фото: предоставлено «КП-Самара»

После гибели Александра близкие бойца решили исполнить его последнюю волю. В память о Саше две его сестры и невеста открыли сбор для помощи сослуживцам Сафронова. Это ребята из сводной группы спецназа, которые сегодня находятся на передовой, на линии огня.

-В его группе чуть больше 10 человек. Мы решили организовать помощь. Кстати, Виталий, с которым я еще общалась при жизни Саши, очень нам помогает по сей день. Он сообщает, что нужно ребятам. Мы всегда на связи.

Первый гуманитарный груз товарищам Саши отправили еще в декабре 2022. Тогда Екатерине удалось найти спонсора, который пожертвовал 250 тысяч рублей.

-У наших ребят появились дополнительно специальные куртки для спецназа, рации и снаряжение. После этого собирали деньги на тепловизор. Это то, что действительно нужно бойцам, - говорит Екатерина. - Все жители нашего поселка хотят помочь, это трогает до слез. Даже 100 рублей для некоторых из них — это много, но они несут нам буквально последнее. Нам как-то не хватало 7000 рублей на очередную посылку, так ко мне подошел социальный работник и протянул конверт. Говорит - бери, это наши местные бабушки собрали нужную сумму.

Сейчас защитникам нужны специальные шлемы, и родные Саши вновь объявили сбор. Если вы хотите помочь, то можете присоединиться к группе «Парням из спецназа».