Японских шпионов выдала грязь Безымянки: как в Самаре ловили иностранных разведчиков

Шпионы из Японии хотели пробраться на Безымянскую ТЭЦ, но их быстро заметили. Фото: Архивы Самарской области / vk.com/regsamarh

Куйбышев в советские времена был городом, закрытым для иностранцев из-за большого количества стратегических предприятий. При этом во время Великой Отечественной войны носил статус второй столицы и наоборот, был наводнен сотрудниками посольств. Во все моменты истории он привлекал объяснимый интерес иностранных разведок, и некоторые агенты «палились» самым курьезным образом. Истории, связывающие Самару с иностранными шпионами и советскими разведчиками, вспомнил краевед Игорь Махтев в эфире «Радио КП-Самара».

Фон Вакано — австрийский шпион?

С началом Первой мировой войны в Петрограде жандармерия выпустила целую брошюру со списком потенциальных шпионов. «Представитель» от Самары в этом списке был один — Вольдемар (Владимир) фон Вакано, сын основателя Жигулевского пивзавода.

Возможно, поводом послужил тот факт, что еще до войны, будучи австрийским консулом, Вольдемар фон Вакано водил австрийскую делегацию на строящийся трубочный завод.

Шпиономания тех времен достигала такой степени, что люди видели ночами в небе над Самарой (!) вражеские аэропланы, включавшие прожектора, и писали об этом донесения в полицию. В газете «Волжское слово» иронически комментировали эти истории. Мол, если долго смотреть в небо, всегда можно что-то увидеть — об этом могут много рассказать психиатры.

Семью фон Вакано тем не менее на несколько месяцев ссылали в Бузулук (ссылку отменило Временное правительство), а основателя самарской макаронной фабрики Оскара-Карла Кеницера просто по признаку национальности вычеркивали из биржевых списков.

Домик из Самары в американской темнице

Легендарный советский разведчик Рудольф Абель (настоящее имя — Вильям Фишер) во время Великой Отечественной войны работал в Куйбышеве и Сызрани радистом. И во многом благодаря его «радиоигре» было обнаружено большое количество диверсантов.

Уже после окончания войны, в 40-50-х годах он работал на советскую разведку, живя в США, пока его не сдал напарник. До того, как его обменяли на американского шпиона, он провел несколько лет в заключении и коротал время в том числе занятиями изобразительным искусством. И в числе его рисунков было изображение дома, в котором он жил в Куйбышеве.

Один из домов — у стрелки Волги и Самары — не сохранился, а другой цел до сих пор и имеет адрес: улица Молодогвардейская, 8.

Дом на улице Молодогвардейской, где жил легендарный разведчик, все еще цел. Фото: Яндекс. Карты

«Спалились» из-за калош в руках

Во время войны Куйбышев, как известно, был второй столицей СССР, и здесь размещалось много иностранных посольств и дипмиссий. А среди дипломатов было немало шпионов. Но не все оказались подготовлены к реалиям, в которых оказались. С этим связана курьезная история.

Два японских атташе «спалились», не справившись с безымянской грязью. Два человека в плащах и шляпах и с калошами в руках в районе Безымянской ТЭЦ справедливо вызвали подозрение у тех, кто их заметил. Японцев задержали, разоблачили и вскоре выслали.

«Хотел построить аэроплан для себя»

Недалеко от той самой Безымянской ТЭЦ на карте Самары есть сквер имени Лев Маневича. О нем мало кто знает. Это сквер, в котором до недавнего времени стоял дом культуры «Мир», ныне снесенный. Правда, после того как ДК снесли, эта территория не слишком напоминает сквер.

Кто же такой Лев Маневич? Это советский разведчик, в Самаре он работал в политотделе железной дороги в 1919-1921 годах, когда, разумеется, территория нынешней Безымянки к городу никакого отношения не имела. Свой главный подвиг он совершил, работая в годы Второй мировой войны в фашистской Италии, будучи разведчиком под прикрытием сотрудника патентного бюро.

Его разоблачили после пропажи чертежей самолета с завода. Он пытался объяснить, что хотел построить самолет сам для себя, но был сослан в концлагерь и даже оттуда умудрялся поставлять разведданные. Умер от туберкулеза вскоре после окончания войны.

Выбили зубы в Струковском

В 1952 году в Куйбышев приехали два англичанина под именами Марк Фрейзер и Джим Элиот. Их поселили в элитном по тем временам доме на улице Фрунзе, 179, где жил впоследствии, например, директор Куйбышевского авиационного завода Виктор Земец.

Позже, когда таинственных англичан рассекретили, оказалось, что это были два члена легендарной «кембриджской пятерки» - граждан Британии, завербованных советской разведкой. И их настоящие имена были — Доналд Маклин и Гай Берджесс.

Причем если Маклин (под именем Фрейзера) устроился в Куйбышеве в пединститут преподавать английский язык, то Берджесс прославился иным образом. Он пребывал в депрессии, много пил и не скрывал своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Одна из попыток Берджесса устроить свою своеобразную личную жизнь привела к тому, что ему выбили зубы в Струковском парке (тогда — парк имени Горького). Позже, будучи героем одной из телепередач, он демонстрировал свою вставную челюсть появившуюся после проживания в Куйбышеве.