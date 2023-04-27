Гаджет можно будет зарядить прямо от одежды: ученые разработали уникальный наноматериал с фотодеректорами

Исследования ученых Самарского университета помогут создать "умную" одежду. Фото: Анастасия Короткова

Молодые ученые Самарского университета разработали наноматериал, который можно будет использовать для изготовления «умной» одежды и гибких солнечных батарей. Исследования проводили совместно с учеными из Саудовской Аравии и Индии. В университете рассказали подробности.

Прозрачный и гибкий материал

Исследователи изготовили в лабораториях вуза опытные образцы тонких наноструктурированных полупроводниковых пленок на основе дисульфида титана.

- Нашей главной задачей стало создание быстрых, высокочувствительных и гибких детекторов инфракрасного излучения, - объяснил руководитель проекта, доцент кафедры наноинженерии Самарского университета Нишант Трипати. – Они очень востребованы для систем мониторинга, медицинской спектроскопии, в оптоволоконных линиях связи, робототехнике. Фотодетекторы на основе дисульфида титана имеют ряд преимуществ перед традиционными вариантами, которые используются сейчас. В частности, их можно применять при температурах -180С до +180С.

Большим преимуществом наноматерила также стала небольшая толщина - наноструктуры дисульфида титана могут составлять буквально несколько атомов. В результате материал получается почти прозрачным. И очень гибким. Это позволит в будущем создавать из такого материала легкую и гибкую пленку «солнечной батареи» и интегрировать ее в ткань или на любые сложные поверхности.

- Можно будет даже разработать специальную ткань, производящую электричество для будущей «умной одежды со встроенными электронными датчиками или гаджетами, - рассказал Нишант Трипати.

Сократить время отклика

Сейчас в промышленности используются фотодетекторы, которые способны эффективно обнаруживать сигнал лишь в узкой части спектра. Кроме того, пользователи жалуются на относительно медленный отклик на принимаемый сигнал. А это критично для современных автоматических датчиков движения. Наноматериал из Самарского университета сможет обнаружить солнечное излучение в широком спектре, сократится и время отклика. Для этого в материал добавили наночастицы золота и серебра.

Сейчас в Самарском университете уже изготовлены опытные образцы гибких высокочувствительных фотодетекторов, проводятся их исследования.