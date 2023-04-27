«Псы исчезают по ночам»: под Самарой живодер снова расстрелял бездомную собаку

Жители Прибрежного вновь стали свидетелями зверского обращения к бездомным животным. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Жители поселка Прибрежный, где в начале 2023 орудовал живодер с огнестрельным оружием, пожаловались на новую беду. В населенном пункте вновь зафиксирован случай ранения бездомной собаки - песика расстреляли, по предварительным данным, из огнестрельного оружия. Сейчас зоозащитники вновь бьют тревогу и просят о помощи. По словам волонтеров, заявления, написанные еще зимой по двум случаям стрельбы, в местном отделение полиции правоохранители приняли, но желаемый ответ пока не дали. До сих пор злоумышленник остается безнаказанным. Кроме того, местные жители уверены: в поселке начали истреблять собак - по утрам зоовлонтеры не досчитываются знакомых псов. Журналист «КП-Самара» пообщалась с зоозащитниками и выяснила подробности.

Зоозащитники находят трупы животных с признаками отправления. Фото: предоставлено «КП-Самара»

«Собаки пропадают по ночам»

Напомним, в январе 2023 неизвестный ранил собак из огнестрельного оружия прямо с балкона жилой пятиэтажки. Тогда в списке жертв живодера оказалось три пса. Судя по словам местных жителей, сейчас количество жертв прибавилось. Еще в начале марта местные зоозащитники стали замечать пропажу собак.

-Сначала не стало тех, кто обычно обитал на рынке. Мы всех этих животных знаем. У нас за каждой девочкой закреплен целый район, - поделилась с журналистом «КП-Самара» волонтер Анна.

По словам Анны, некоторые собаки вернулись обратно, но стали бояться людей и обходить их стороной.

-Я разговаривала с директором рынка. Мол, знает ли он, куда собаки делись, но мужчина лишь отмахнулся: «Нет, не знаю, но хорошо, что пропали».

В поселке стали пропадать бездомные собаки. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Через некоторое время стало ясно — животные пропадают по ночам. И уже в разных районах поселка.

- Создается впечатление, что кто-то специально ждет наступления темноты, после чего животные пропадают. Мы даже трупов их не находим, - рассказывают зоозащитники.

Вновь пулевое ранение

Также волонтеры подозревают, что некоторых собак могли отравить. Правда, подтверждений этому нет: обнаруженные тела животных на экспертизу отвозить не стали.

-У нас уже и средств нет, да и есть ли смысл? Честно говоря, руки опускаются, - поделилась мыслями Анна.

А 21 апреля зоозащитников из Прибрежного ждал еще один неприятный сюрприз. Из огнестрельного оружия был ранен пес по кличке Пятнышко. Знакомая Анны, под надзором которой и находилось животное, сообщила, что Пятнышку прострелили спину.

Новый случай пулевого ранения зафиксирован в Прибрежном. Фото: предоставлено «КП-Самара»

-Сейчас собака находится в стационаре в ветеринарном центре «ФлагманВет». Мы уже прошли обследования. Как оказалось, пуля рассекла нерв. Собака осталась без ног.

Говорить об этом Анне тяжело, но женщина искренне надеется на чудо. И на справедливость.

«Куда делись пули?»

Еще зимой зоозащитники написали заявление в полицию, к которому приложили в том числе извлеченные ветеринарами из тел животных пули. Заявления сотрудники местной полиции приняли. Но вот ответ зоозащитников очень удивил.

Ответ на заявления, которые местные жители подавали в январе 2023. Фото: предоставлено «КП-Самара»

-Нам сказали, что пули, которые были сданы изъяты, были не огнестрельные, а пневматические. И теперь найти владельца оружия невозможно, - говорит Анна. - Но ведь у нас было заключение от ветврачей, они тогда провели медэкспертизу и установили, что в обоих случаях были использованы одинаковые патроны калибра 5,45. Мы не можем понять, как такое возможно? Куда в таком случае делись эти пули?

Волонтеры не согласны с решением сотрудников местной полиции. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Анна призналась: бороться за бедных животных у нее уже не остается сил. Куда обращаться за помощью, девушка не знает. Также она подчеркнула, что все погибшие и раненые животные были стерилизованы и абсолютно спокойны.