В этом году дачников ждут несколько нововведений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дачный сезон набирает обороты. Самарцы массово переместились на свои загородные приусадебные участки. Самое время напомнить, что и там есть правила, которые нельзя нарушать. Рассказываем про запреты и правила на даче в Самаре в 2023 году, штрафы за мытье машины, сжигание мусора, шашлыки, костры.

Запреты и правила на даче в Самаре в 2023 году: как готовить шашлыки на даче

С марта 2023 года смягчены требования к разведению костров. Ранее разжечь огонь можно было не ближе, чем в 50 метрах от жилых зданий, что делало для многих этот процесс невозможным. Теперь же место открытого огня должно находиться на расстоянии не менее 15 метров от ближайших строений. Сжигать сухую траву в металлической емкости можно в 7,5 метрах от дома, устанавливать мангалы – не менее, чем в 5 метрах от зданий. Запрещено жечь резину и лакокрасочные изделия.

Также в этом году разрешили разводить на своем дачном участке кроликов и кур, но только не для коммерческих целей.

Штраф за костер на даче в Самаре 2023

За нарушения правил разведения огня дачнику придется заплатить 2–4 тыс. рублей штрафа. В условиях особого противопожарного режима он вырастет до 20 тыс. рублей. А если по вине дачника произойдет пожар - до 50 тыс. рублей.

Штраф за свалку и сорняки на даче в Самаре 2023

Если вы превратили свой участок в мусорную свалку или развели на нем сорняки, приготовьтесь заплатить от 20 до 40 тыс. рублей.

Если на даче растут карантинные растения (например, борщевик) и вы их вовремя не косите, вас могут отштрафовать на 5 тыс. рублей.

Штраф за мытье машины на даче в Самаре 2023

Также на территории СНТ запрещено мыть автомобили. Штраф за это нарушение составит 3-5 тыс. рублей.

Штраф за колодец и скважину на даче в Самаре 2023

Нельзя самовольно устраивать на участках колодцы и бурить скважины. У этих объектов должны быть сертификаты. Скважина не должна доходить до водоносного горизонта. За нарушения полагается заплатить 3-5 тыс. рублей, а скважину придется убирать.

Туалет на даче в Самаре 2023: где делать, штраф

Согласно санитарным правилам, стоки из туалета на даче не должны попадать в почву и подземные воды. Расстояние от «нужника» до других построек должно быть минимум 12 метров, а до колодца — не меньше 8 метров. Иначе штраф составит 3–5 тыс. рублей.

Штраф за шум на даче в Самаре 2023

Не стоит забывать и о законе о тишине, который распространяется и на территорию СНТ. В летнее время запрещено шуметь с 23.00 до 08.00 в будни, а в выходные и праздничные дни - с 22.00 до 10.00. Штраф - 500 - 3 тыс. рублей для граждан и 3-8 тыс. рублей - для должностных лиц.