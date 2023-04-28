Ветераны «Крыльев Советов»: «Музей самарского футбола должен быть рядом с командой»

Музей на стадионе "Солидарность Самара Арена" оборудован по последнему слову техники. Фото: ПФК "Крылья Советов"

3 мая футбольный клуб «Крылья Советов» отметит 81-й день рождения. Команда, созданная в годы Великой Отечественной войны, неразрывно связана с жизнью города и всей Самарской области. У клуба богатая история, о которой болельщики могут узнать сразу в двух музеях. Один - созданный более 15 лет назад энтузиастами, с огромной коллекцией экспонатов, но располагающийся в старом подвальном помещении. Другой – современное мультимедийное пространство, открытое в прошлом году клубом на «Солидарность Самара Арене». Казалось бы, нет ничего более очевидного, чтобы для удобства болельщиков объединить две площадки. Но пока вопрос остается нерешенным. Почему? «КП-Самара» разбиралась в ситуации.

Знаковое место

Музей истории самарского футбола был создан в октябре 2006 года. Его основателями были журналист Сергей Лейбград и руководитель общественной организации болельщиков «Волжский бастион» Александр Чернышев.

Музей поначалу располагался в помещении спортивного лицея на Волжском проспекте, затем переехал на Молодогвардейскую, 148.

- Место это знаковое, в этих кварталах исторического центра зарождался самарский футбол, поэтому логично расположение музея именно здесь, - объясняет Александр Чернышев, ныне являющийся депутатом городской думы.

Современные технологии

Свой музей он представляет сейчас фактически в единственном лице после отъезда Сергея Лейбграда на постоянное место жительства в другую страну. Сам же и проводит экскурсии. Правда, площадей помещения здесь явно недостаточно, ресурсов для развития пространства нет, о современных цифровых инструментах говорить не приходится.

Все это есть в музее истории «Крыльев Советов», открывшемся год назад в противоположной части города, на «Солидарность Самара Арене». Там есть просторные помещения, он оборудован по последнему слову техники. Вся история клуба переведена в цифровой формат, используются интерактивные панели, а технологические решения позволяют постоянно пополнять и расширять его базу. В музее размещены интерактивные зоны, зоны отдыха, проведения конференций и встреч. В дни матчей «Крыльев Советов» музей бесплатно могут посещать все желающие.

Ветераны — за стадион

Возникло логичное предложение — объединить экспозиции в один музей. Эту идею активно поддерживают ветераны «Крыльев Советов», которые в свое время многие личные вещи передавали в «старый» музей самарского футбола.

- Я считаю, что разместить многочисленные экспонаты, которые наши ветераны передали в свое время в музей истории футбола, было бы правильнее на стадионе. Здесь есть огромные помещения для экспозиции и хранения, потенциал для расширения коллекции, - считает легенда «Крыльев Советов», мастер спорта СССР, рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей Валерьян Панфилов.

Аналогичной позиции придерживаются и многие другие ветераны самарской команды. Они подчеркивают, что помогали формировать коллекцию музея, передавая туда свои вещи, а значит, их мнение по месту размещения музея должно быть определяющим.

Руководство «Крыльев» обращалось к Александру Чернышеву с предложением разместить экспонаты курируемого им музея на «Солидарность Самара Арене», но он выдвинул свои аргументы.

- Музей на «Солидарность Арене» в силу своего местоположения не всегда доступен, а здесь, у себя, мы можем провести экскурсию в любое время, хоть ночью. И мы собирали историю, касающуюся не только «Крыльев Советов», но и всего самарского футбола. Что-то приходилось выкупать у тех, кто все равно собирался выкидывать, по их мнению, «хлам». Как делить экспозицию? Надо это обсуждать. Если кто-то из ветеранов хочет забрать у нас что-то из своей коллекции и отдать в музей на стадионе — нет никаких проблем, - уверяет депутат.

Ветеран «Крыльев», экс-президент самарского клуба Виктор Развеев возмущен такой позицией.

- Что значит: забирайте? Многих из тех, кто дарил свои вещи музею, уже нет в живых. Кто-то живет в других городах — Тихонов, Каряка, я уж не говорю об иностранцах, они тоже дарили какие-то вещи музею. Им самим приезжать забирать и передавать? Я считаю, что все, касающееся самарского футбола, должно находиться в одном месте - на стадионе. Если надо организовать транспорт для перевозки фондов, мы можем с этим помочь, - заявил в разговоре с «КП-Самара» Виктор Развеев.

Схожая позиция и у многих других ветеранов самарского клуба. Некоторые даже переживают, что отдельные экспонаты могут быть проданы в частные руки.

Чернышев: надо договариваться

Александр Чернышев признает необходимость выработки какого-то решения и сообщил «КП-Самара» о том, что ведет переговоры с клубом на этот счет.

- В течение 17 лет существования музея мы тратили все свое свободное время и силы, чтобы сохранить остатки великой истории самарского футбола, а также несли расходы по формированию, сохранению и поддержанию этой коллекции. В течение всего этого времени помощь нам никем не оказывалась, все проблемы решались только нашими силами и за наш счет. Для нас это был сугубо общественный проект, и до сих пор он не принес нам ничего, кроме расходов и проблем. Идея объединения локаций кажется мне правильной, но такие вопросы должны обсуждаться на человеческих условиях, а не с позиции категоричной передачи всей коллекции, в которую мы вложили треть своей жизни, - сформулировал свою позицию Чернышев.

Александр Чернышев сам проводит экскурсии для гостей в помещении на Молодогвардейской. Фото: football-museum.ru

По неофициальной информации, в клубе полагают, что нынешний хранитель коллекции после переезда музея хочет сохранить за собой возможность заработка на проведении платных экскурсий. По другой версии, может предлагаться вариант выкупа клубом части коллекции.

Клуб: кураторы должны принять решение

Официально руководство ПФК «Крылья Советов» выражает надежду, что Александр Чернышев все же примет «правильное решение в интересах всех ветеранов и болельщиков клуба». В этом случае клуб готов перевезти музей на «Солидарность Самару Арену».

- Да, мы готовы разместить музей. Все сами организуем, привезем. У нас есть все условия и для размещения экспозиции и фондов, и для удобства болельщиков. Но сейчас экспонаты музея истории футбола – это по факту частная собственность, так что должно быть решение со стороны его нынешних кураторов. Надеемся, что этот вопрос все же будет решен, - прокомментировали ситуацию в руководстве ПФК «Крылья Советов».