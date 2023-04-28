Ветераны «Крыльев Советов»: «Музей самарского футбола должен быть рядом с командой»

Музей на стадионе "Солидарность Самара Арена" оборудован по последнему слову техники. Фото: ПФК "Крылья Советов"
3 мая футбольный клуб «Крылья Советов» отметит 81-й день рождения. Команда, созданная в годы Великой Отечественной войны, неразрывно связана с жизнью города и всей Самарской области. У клуба богатая история, о которой болельщики могут узнать сразу в двух музеях. Один - созданный более 15 лет назад энтузиастами, с огромной коллекцией экспонатов, но располагающийся в старом подвальном помещении. Другой – современное мультимедийное пространство, открытое в прошлом году клубом на «Солидарность Самара Арене». Казалось бы, нет ничего более очевидного, чтобы для удобства болельщиков объединить две площадки. Но пока вопрос остается нерешенным. Почему? «КП-Самара» разбиралась в ситуации.
Музей истории самарского футбола был создан в октябре 2006 года. Его основателями были журналист Сергей Лейбград и руководитель общественной организации болельщиков «Волжский бастион» Александр Чернышев.
Музей поначалу располагался в помещении спортивного лицея на Волжском проспекте, затем переехал на Молодогвардейскую, 148.
- Место это знаковое, в этих кварталах исторического центра зарождался самарский футбол, поэтому логично расположение музея именно здесь, - объясняет Александр Чернышев, ныне являющийся депутатом городской думы.
Свой музей он представляет сейчас фактически в единственном лице после отъезда Сергея Лейбграда на постоянное место жительства в другую страну. Сам же и проводит экскурсии. Правда, площадей помещения здесь явно недостаточно, ресурсов для развития пространства нет, о современных цифровых инструментах говорить не приходится.
Все это есть в музее истории «Крыльев Советов», открывшемся год назад в противоположной части города, на «Солидарность Самара Арене». Там есть просторные помещения, он оборудован по последнему слову техники. Вся история клуба переведена в цифровой формат, используются интерактивные панели, а технологические решения позволяют постоянно пополнять и расширять его базу. В музее размещены интерактивные зоны, зоны отдыха, проведения конференций и встреч. В дни матчей «Крыльев Советов» музей бесплатно могут посещать все желающие.
Возникло логичное предложение — объединить экспозиции в один музей. Эту идею активно поддерживают ветераны «Крыльев Советов», которые в свое время многие личные вещи передавали в «старый» музей самарского футбола.
- Я считаю, что разместить многочисленные экспонаты, которые наши ветераны передали в свое время в музей истории футбола, было бы правильнее на стадионе. Здесь есть огромные помещения для экспозиции и хранения, потенциал для расширения коллекции, - считает легенда «Крыльев Советов», мастер спорта СССР, рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей Валерьян Панфилов.
Аналогичной позиции придерживаются и многие другие ветераны самарской команды. Они подчеркивают, что помогали формировать коллекцию музея, передавая туда свои вещи, а значит, их мнение по месту размещения музея должно быть определяющим.
Руководство «Крыльев» обращалось к Александру Чернышеву с предложением разместить экспонаты курируемого им музея на «Солидарность Самара Арене», но он выдвинул свои аргументы.
- Музей на «Солидарность Арене» в силу своего местоположения не всегда доступен, а здесь, у себя, мы можем провести экскурсию в любое время, хоть ночью. И мы собирали историю, касающуюся не только «Крыльев Советов», но и всего самарского футбола. Что-то приходилось выкупать у тех, кто все равно собирался выкидывать, по их мнению, «хлам». Как делить экспозицию? Надо это обсуждать. Если кто-то из ветеранов хочет забрать у нас что-то из своей коллекции и отдать в музей на стадионе — нет никаких проблем, - уверяет депутат.
Ветеран «Крыльев», экс-президент самарского клуба Виктор Развеев возмущен такой позицией.
- Что значит: забирайте? Многих из тех, кто дарил свои вещи музею, уже нет в живых. Кто-то живет в других городах — Тихонов, Каряка, я уж не говорю об иностранцах, они тоже дарили какие-то вещи музею. Им самим приезжать забирать и передавать? Я считаю, что все, касающееся самарского футбола, должно находиться в одном месте - на стадионе. Если надо организовать транспорт для перевозки фондов, мы можем с этим помочь, - заявил в разговоре с «КП-Самара» Виктор Развеев.
Схожая позиция и у многих других ветеранов самарского клуба. Некоторые даже переживают, что отдельные экспонаты могут быть проданы в частные руки.
Александр Чернышев признает необходимость выработки какого-то решения и сообщил «КП-Самара» о том, что ведет переговоры с клубом на этот счет.
- В течение 17 лет существования музея мы тратили все свое свободное время и силы, чтобы сохранить остатки великой истории самарского футбола, а также несли расходы по формированию, сохранению и поддержанию этой коллекции. В течение всего этого времени помощь нам никем не оказывалась, все проблемы решались только нашими силами и за наш счет. Для нас это был сугубо общественный проект, и до сих пор он не принес нам ничего, кроме расходов и проблем. Идея объединения локаций кажется мне правильной, но такие вопросы должны обсуждаться на человеческих условиях, а не с позиции категоричной передачи всей коллекции, в которую мы вложили треть своей жизни, - сформулировал свою позицию Чернышев.
Александр Чернышев сам проводит экскурсии для гостей в помещении на Молодогвардейской. Фото: football-museum.ru
По неофициальной информации, в клубе полагают, что нынешний хранитель коллекции после переезда музея хочет сохранить за собой возможность заработка на проведении платных экскурсий. По другой версии, может предлагаться вариант выкупа клубом части коллекции.
Официально руководство ПФК «Крылья Советов» выражает надежду, что Александр Чернышев все же примет «правильное решение в интересах всех ветеранов и болельщиков клуба». В этом случае клуб готов перевезти музей на «Солидарность Самару Арену».
- Да, мы готовы разместить музей. Все сами организуем, привезем. У нас есть все условия и для размещения экспозиции и фондов, и для удобства болельщиков. Но сейчас экспонаты музея истории футбола – это по факту частная собственность, так что должно быть решение со стороны его нынешних кураторов. Надеемся, что этот вопрос все же будет решен, - прокомментировали ситуацию в руководстве ПФК «Крылья Советов».