Перед самим парадом запланировано три прогона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Самаре традиционно пройдут репетиции военного парада. Рассказываем про репетиции Парада Победы 9 мая 2023 в Самаре: когда и где они пройдут, расписание, когда пройдет генеральная репетиция Парада Победы.

Репетиции Парада Победы в Самаре 9 мая 2023: когда и где пройдут, расписание

Всего будет три прогона, сообщает областное правительство.

Первая репетиция пройдет 3 мая в 20.00 на площади Куйбышева. Перед ней, с 18:00 до 19:30, состоится концерт в рамках фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю».

Вторая репетиция назначена на 5 мая, она пройдет в 20.00 так же на площади Куйбышева. Перед театром оперы и балета парадные расчеты.

Генеральная репетиция Парада Памяти в Самаре 9 мая 2023: когда и где пройдет

7 мая в 10:00 состоится третья, генеральная репетиция, в которой уже будет задействованы военная техника и полный состав парадных расчетов.

В связи с проведением репетиций, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь Куйбышева будет временно ограничен.

Во время репетиций с 1-й очереди набережной Волги также будут производиться холостые залпы.