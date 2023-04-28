«Свалился на землю от воя сигнализации»: в Самаре неадекватный школьник в одних шортах бегал по крышам автомобилей

Неадекватного школьника скрутили местные жители. Фото: Илья Щелоков

Вечером, 27 апреля 2023 года, в одном из дворов на 5-ой просеке в Самаре неадекватный подросток устроил переполох. Мальчик в одних шортах бегал по крышам припаркованных автомобилей, а жители близлежащих домов пытались его поймать. Мимо шел местный житель Илья Щелоков, он стал свидетелем странной ситуации. Журналист «КП-Самара» поговорила с молодым человеком и выяснила подробности вечерней суеты.

Оторвал боковые зеркала у машин

- В тот вечер я вышел на прогулку и увидел, как толпа взрослых бегает по двору, пытаясь поймать полуголого парнишку. Парень прыгал по припаркованным автомобилям, а после вокруг дома и снова по машинам. Я решил помочь угомонить неадекватного школьника, - рассказал нам очевидец происшествия Илья.

В толпе стояли друзья суетного мальчика. Они рассказали, что его зовут Иван (имя изменено - прим.ред.), он учится в школе №139. Товарищи обмолвились, что якобы Иван мог принять запрещенные вещества, после чего снял в подъезде всю свою одежду, кроме шорт, и выбежал на улицу.

- Как я слышал, до моего прихода он успел оторвать несколько боковых зеркал у машин. Всего пострадало порядка десяти автомобилей – у кого крыша замята, у кого капот, кто-то лишился зеркала, - говорит Илья.

Зазвучала сигнализация и парень упал на землю

Подростка удалось поймать только когда у одной из машин сработала сигнализация. Как рассказал «Комсомолке» свидетель ЧП, парень прыгнул на машину, сработала сирена, а он упал на землю и лежал так, уткнувшись лицом в газон.

- Я и еще несколько мужчин скрутили его и держали до приезда скорой. Он не отвечал на вопросы, ничего не говорил, но всеми силами пытался вырваться. Через некоторое время приехала его мама, - рассказывает самарец Илья Щелоков.

Школьник в больнице, мама в шоке

Женщина была в шоке от увиденного и громко плакала: мол, раньше с ее сыном ничего подобного не происходило. Потом приехала машина скорой помощи, парнишку погрузили в салон, а его мама поехала вместе с ними в больницу.

«КП-Самара» запросила официальный комментарий у сотрудников полиции. Как рассказали в пресс-службе МВД по Самарской области, 15-летний школьник сейчас находится в медицинском учреждении. Сотрудники полиции проводят проверку.

- В полицию по факту повреждения автомобилей поступило три заявления. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщили нам в пресс-службе областного главка.