Оборудование для бизнеса: почему самарские предприниматели все чаще ищут поставщиков через интернет-платформы

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Доля интернет-платформ и классифайдов в поиске поставщиков оборудования для бизнеса растет. Это доказывает статистика, которую предоставляют крупные интернет-сайты. Так по данным компании Авито, в Самарской области вырос спрос у предпринимателей на медицинское, промышленное, лабораторное, телекоммуникационное и другое оборудование. По всем категориям интерес увеличился в начале этого года в 2,1 раза.

У многих компаний прервались логистические цепочки с иностранными поставщиками и они вынуждены искать варианты замены. Сарафанное радио не предоставляет такого широкого выбора, как интернет-пространство. Все чаще предприниматели обращаются к одному сайту с большим количеством предложений.

- То, что раньше было проще везти из Европы, сейчас приходится везти долгими длинными путями из-за санкций. Такая логистика получается очень дорогой, если нужна одна единица оборудования, к примеру, один станок. Поэтому бизнес колаборируется, чтобы сделать так называемые совместные закупки. Или ищут перекупщиков. Также бизнес все чаще ищет российских производителей из других регионов. И конечно, они идут в том числе на крупные интернет-площадки, - объясняет финансовый консультант компании Spektiva Оксана Сергеева.

Также есть компании, которые лишились внешнего заказчика, а внутренний рынок не способен полностью выкупить производимый объем. В таком случае заводы также распродают оборудование, которое у них осталось через разные площадки, говорит эксперт.

Такая ситуация способствует росту предложений на онлайн-платформах.

- Сейчас - с появлением новых поставщиков и их желанием наладить продажи по всей территории страны - онлайн-платформы становятся привлекательным каналом для развития бизнеса. Так, например, на Авито для удобства и поставщиков, и покупателей мы детализировали категорию промышленного оборудования, добавив туда более 70 новых видов оборудования, а также выделили в самостоятельные категории такие направления, как лабораторное, медицинское и телекоммуникационное оборудование, где наблюдается рост интереса пользователей. Это позволило нам сделать более удобным доступ к поиску подходящего предложения или размещения объявления в этих категориях, а в отдельных случаях - стать платформой, которая аккумулирует в себе большинство предложений и экспертизу о состоянии и развитии рынка, - комментирует руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито Илья Дудковский.

Перешли на внутренний рынок

Самарские предприниматели подтверждают, им проще найти нужное оборудование на внутреннем рынке, чем везти его из-за рубежа.

- Мне нужно было приобрести аппарат для лазерной эпиляции в один из салонов красоты - старый уже изжил себя. Времени просматривать весь интернет не было, зашла на известную платформу, нашла оборудование, перешла на сайт поставщика и мы договорились о сделке, - рассказывает владелица сети салонов красоты в Жигулевске Лилия Алмазова про свой опыт работы с сайтом объявлений.

Местные поставщики отмечают еще одну причину размещаться на онлайн-платформах - это дополнительный канал для того, чтобы заявить о себе.

- Наша компания на рынке недавно и еще нет широкой наработанной базы покупателей. Чтобы быть узнаваемыми и обзаводиться контактами, мы действуем по всем фронтам. Заходим на готовые площадки для продаж таких как Яндекс. Маркет, Закупки.63, прокачиваем наш собственный сайт, добавили компанию в справочник. Наш последний опыт - размещение объявления на Авито - сейчас этот агрегатор набирает обороты и видим там своих конкурентов, поэтому мы тоже решили присутствовать на этой платформе, - рассказывает старший менеджер самарской компании по продаже медицинского оборудования Алексей Ульянин.

Этот вид оборудования по статистике платформы, показывает одни из самых высоких показателей по росту. За 2022 год спрос на медицинское оборудование вырос в 4,8 раза.

- Спрос на услуги стоматологических или медицинских компаний остается стабильным, вопрос поддержания и сохранения здоровья остается актуальным всегда. Именно с этим мы связываем интерес к поиску и приобретению качественного медицинского оборудования. С уходом иностранных производителей мы видим, что недостатка в качественном современном оборудовании для медицинских клиник нет. Есть изменение структуры поставок, которое открыло доступ на отечественный рынок для новых компаний, - комментирует Илья Дудковский.

Тем не менее, самой востребованной категорией остается промышленное оборудование. На него приходится 31% общего спроса и 36% общего предложения. Причем, объявления представлены в разных сферах: сельское хозяйство, промышленный клининг, металлообработка и другие.