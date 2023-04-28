Запрет был введен из-за высокого уровня пожарной опасности. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На майские выходные многие самарцы захотят отправиться на природу, однако в Самарской области с конца апреля введен особый противопожарный режим. При этом в некоторых районах введен полный запрет на посещение лесов. Рассказываем про противопожарный режим и запрет на посещение лесов в Самарской области с 28 апреля по 1 мая 2023 года: где можно ходить в лес, а где нельзя.

Запрет на посещение лесов в Самарской области 28 апреля – 1 мая 2023 года

С 28 апреля 2023 года полностью запретили посещать леса и въезжать в лесные массивы на транспорте в 10 районах губернии: Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноярском, Кошкинском, Нефтегорском, Ново-Буянском, Похвистневском, Шенталинском.

Запрет был введен из-за высокого уровня пожарной опасности – IV класс. Он будет действовать до 1 мая 2023 года включительно.

Противопожарный режим в Самарской области 21 апреля – 14 мая 2023

Что касается остальных районов, то на них распространяется постановление облправительства об особом противопожарном режиме, который продлится с 21 апреля по 14 мая 2023 года. При нем в лесах нельзя разжигать костры и готовить пищу на открытом огне, за исключением специально оборудованных для этого мест. Также запрещено сжигать на природе мусор.

Места массового отдыха могут патрулировать сотрудники регионального минлесхоза и МЧС.