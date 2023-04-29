Играл за «Крылья Советов» и получал нагоняй за колоннаду: история легендарного градоначальника, при котором город Куйбышев вырос вдвое

Алексей Росовский - делегат партийного съезда. Фото: историческая-самара.рф

В апреле 2023 года исполнилось 100 лет со дня рождения Алексея Росовского — человека, благодаря которому Самара во многом получила свой нынешний облик. За те годы, что он возглавлял Куйбышевский горисполком (то есть фактически был мэром), город вырос в два раза. Вспоминаем основные вехи его биографии.

У истоков «Крыльев Советов»

Алексей Росовский родился на Украине, в деревеньке в Сумской области. После школы поступил в Сумах в техникум, где получил рабочую профессию и распределение на местное предприятие. Это было летом 1941-го…

18-летний Росовский вместе с предприятием был эвакуирован в Куйбышев, где оказался на площадке будущего завода «Прогресс». В 1947-м молодой специалист уже возглавлял на стратегическом заводе бюро стандартизации.

А пятью годами ранее, в 1942-м, он увидел в цеху объявление: «Ребята, игравшие до войны в футбол, приглашаются на организационное собрание в комитет комсомола». Так Алексей Росовский стал вратарем самого первого состава куйбышевских «Крыльев Советов».

Травма колена и, вероятно, другие планы на жизнь не позволили ему остаться играть за «Крылья» позже, когда команда начала участвовать в чемпионате страны. На любительском уровне он еще попылил несколько лет за заводскую команду «Маяк», а «Крыльям» неоднократно помогал, когда уже занимал высокие должности в управленческих структурах города.

Алексей Росовский - с мячом. Фото: историческая-самара.рф

Чем ДК на площади Кирова круче Большого театра

Примечательный эпизод в биографии Росовского — когда он удостоился упоминания в газете «Правда», причем в негативном контексте. Секретаря Куйбышевского горкома КПСС песочили в главной советской газете за то, что у дворца культуры на площади Кирова появилась роскошная колоннада — размером даже больше, чем у столичного Большого театра. На входной группе главного театра СССР красовалось восемь колонн, а у какого-то ДК на заводской окраине Куйбышева — целых 10.

Но дело было даже не в сравнении двух сооружений, а в действиях наперекор генеральной линии партии. ДК в Куйбышеве начинали строить в 50-е годы, взяв за образец проект роскошного ДК Металлургов в Магнитогорске. Но строили за недостатком финансирования очень медленно, а с приходом к власти Хрущева вышло постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», и проект пришлось перекраивать уже на стадии строительства.

Удивительным образом в Куйбышеве сумели сделать так, что колоннаду ответственные лица из столичного министерства заметили уже по факту, когда ничего отменить было нельзя. В хитроумной схеме участвовал и Росовский, потому и попал на страницы «Правды».

При этом он не побоялся отстаивать свою позицию, заявив, что без колоннады ДК был бы похож «не на дворец, а на швейную фабрику».

- Я поддерживаю постановление об устранении излишеств в строительстве, но оно должно реализовываться не на таких объектах, как наш, которых единицы по стране, а в массовом строительстве жилья — вот там будет существенная экономия, - заявил Росовский.

Вероятно, эта логика столичным партийцам показалась убедительной, и строптивый секретарь парткома из Куйбышева отделался выговором.

Колоннада ДК имени Литвинова - больше, чем у Большого театра. Фото: администрация Самары

Колоннада ДК имени Литвинова - больше, чем у Большого театра. Фото: администрация Самары

Годы застоя — годы развития

Впоследствии, кстати, он на деле доказал свои слова. Массовое строительство типового жилья без архитектурных излишеств развернулось в Куйбышеве именно в те годы, когда Росовский был председателем горисполкома. С эстетической точки зрения к этому можно относиться по-разному, но факт — с середины 60-х до начала 80-х в Куйбышеве было построено жилья столько же по общей площади, сколько было в жилищном фонде до этого. То есть город вырос вдвое.

Нестандартное мышление помогало Росовскому решать не только жилищные, но и социальные вопросы. Так, например, он хитроумно обошел квоты на выделение средств для строительства объектов здравоохранения. По документам было построено несколько общежитий (по этим статьям бюджета денег выделялось больше), а затем они были переданы горздраву и превратились в больницы.

Так совпало, что годы пребывания Росовского на посту «мэра» один в один совпали с годами правления Брежнева — с 1964 по 1982.

- Эти годы теперь называют годами застоя, но я никакого застоя не видел, для Куйбышева это были годы бурного развития, - вспоминал потом Алексей Андреевич.

Множество жилых микрорайонов, площадь Славы с монументом, Южный мост, Северное трамвайное депо, дворец бракосочетаний, центральный автовокзал с гостиницей «Октябрьская», ЦУМ «Самара», дворец спорта, кинотеатры «Шипка», «Старт», «Самара» - объекты, появившиеся в городе при Росовском, перечислять можно долго.

Неслучайно площадь имени Росовского появилась на улице Стара-Загоры, рядом с «Шипкой», парком Гагарина, трамвайным депо — к появлению всего этого он приложил свои мысли и действия. Как и к появлению в Самаре метрополитена, который теперь тоже носит его имя. И первая линия которого сейчас достраивается в квартале от дома по улице Вилоновской, где он жил и где висит мемориальная доска его памяти.