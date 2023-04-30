«Мы прощались с тем светлым мальчиком всем онкоцентром»: кто и почему развивает социальные сети госучреждений Самары

В онкоцентре не измеряют успешность работы количеством подписчиков и лайков, там ценят другое. Фото: Самарский онкологический диспансер

Представить себе современный мир без соцсетей сейчас уже невозможно. В виртуальном мире есть почти все, даже учреждения. Там и администрации, и музеи, и больницы со школами.

Самарская область несколько лет назад стала пилотным регионом, где ведомства и организации перешли на удобные для людей площадки - в социальных сети. Сейчас ведение страницы в интернете - требование закона, но раньше это было настоящим вызовом времени. Сегодня органы власти и подведомственные учреждения обязаны вести страницы в популярных соцсетях. Чтобы осуществлять продуктивную и эффективную деятельность, необходимо иметь личную вовлеченность и непрерывный контакт с аудиторией.

В Самарской области создано более 2 727 страниц госучреждений во ВКонтакте. Каждую страничку в соцсети ведет конкретный специалист, который нацелен на успешное развитие и поддержание связи с аудиторией.

Примеров яркой и успешной работы в госпабиках не так много, так как не все учреждения занимаются проработкой данного вопроса. Многие завели страницы совсем недавно, после принятия соответствующего закона. Помочь, в первую очередь, новичкам, а также развивать компетенции профессионалов призван ЦУР Самарской области. В 2022 году специалисты Центра управления регионом провели 36 обучающих мероприятий администраторов госпабликов ВКонтакте. Сотрудники госучреждений регулярно обучаются правилам создания и оформления публикаций, коммуникации с пользователями, медиапланированию.

- Та работа, которую мы выполняем, нацелена не на достижение «целевых показателей» в отчетах, а на то, чтобы специалисты, которые ведут госпаблики, получили новый, но очень эффективный рабочий инструмент, - отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. - Благодаря этому инструменту администраторы смогут выстроить нормальную человеческую коммуникацию с подписчиками. Проводя обучение, мы видим живой интерес и отклик у специалистов, их желание вникнуть, получить знания, чтобы быть полезными людям в своей нише. И это радует.

Историями успешной реализации проекта ведения странички в социальных сетях поделились в ЦУРе Самарской области.

«Моя цель - помогать людям»

Алена Гарина – начальник отдела по связям с общественностью Самарского областного онкологического диспансера. Девушка пришла работать в онкоцентр в 17 лет, сразу после школы. Алена пришла работать в регистратуру, из-за этого она даже колледж закончила досрочно.

- Уже в онкоцентре я увидела очень светлого мальчика, которому было 18 лет. Когда у него появились первые симптомы заболевания, на это не обратили внимания. Он был добрым, всегда помогал. Когда его не стало, мы ездили с ним прощаться всем онкоцентром. Более светлого человека мы не встречали. И тогда я поняла, чем я хочу заниматься. Я хочу, чтобы люди были более осведомленными о симптомах заболевания, чтобы было меньше мифов, чтобы они меньше боялись болезни и понимали, что лечение сейчас вполне успешно. Это я вкладываю в свою работу, – поделилась своим личным опытом Алена.

Официальная страница Самарского онкоцентра появилась 10 лет назад, в 2013-м. Алена Гарина не забывала про свою мечту помогать людям. Тогда она решила, что надо идти в пиар-отдел, чтобы рассказывать людям о важных вещах. Спустя время Алена Гарина возглавила этот отдел.

Успех в соцсетях измеряют цифрами – количество подписчиков, лайков, комментариев. Алене же не предает этому особого значения. По словам девушки, важно не количество, а качество – качество тех самых людей, которые подписаны на онкоцентр. Если они в группе, то заинтересованы, готовы спрашивать и получать ответы на не самые приятные вопросы.

- У нас на сегодня 5 500 подписчиков в ВК. Это не очень много для областного онкоцентра, но надо понимать специфику этого лечебного учреждения. Одно дело быть подписанным на паблик по донорству или материнству, это приятно и даже почетно, и совсем другое – по онкологии. Более того, те люди, которые подписываются на наш паблик, после успешного лечения отписываются – и это нормально. Люди активно пишут комментарии, но не подписываются – и это тоже нормально. Многие задают вопросы в личной переписке с администратором, - рассказывает Алена.

Развитие страницы в соцсетях - дело, требующее постоянной вовлеченности: девушка постоянно проводит тщательный анализ своих действий, изучает статистику, наблюдает за реакцией людей. Самый большой отклик вызывают эфиры с психологами и заведующими отделениями. Пользователям также нравятся эфиры со специалистами узкой направленности.

- Работа в соцсетях творческая: там идет постоянный поиск и запуск новых проектов и новых форматов. Так из недавних новинок – стримы с рабочего места специалиста. Например, многие люди боятся колоноскопии, для таких людей врач онкоцентра провел стрим со своего рабочего места и в режиме онлайн рассказал о процедуре, как она проводится, как к ней подготовиться, - подчеркнула Алена.

Отбросив все страхи, девушка уверена шла к своей цели и теперь видит результат своих стараний.

- Моя главная цель как специалиста – помочь людям понять, что нужно любить себя, заботиться о себе и не опускать руки, если что-то произошло, а действовать без страха, – заключила Алена Гарина.

«Хочу вызвать интерес к музеям»

Еще одной удивительной историей развития паблика ВКонтакте поделился SMM-редактор музея имения Алабина Николай Чеботарев. Мужчина пришел на эту должность в 2021 году, на тот момент страница существовала уже более 10 лет.

Страничку музея особо никто не развивал, вся информация была рваной и не имела единого стиля, а перед специалистом поставили четкую задачу – расширить аудиторию. Николай засучил рукава и начал делать все почти с нуля. Новый специалист не ограничиваться событийно-новостным форматом, он подключил разные способы, чтобы появился интерес к самому музею.

- У нас появились активные подписчики, которые хвалили, комментировали и лайкали, но, думаю, успех пришел тогда, когда появились хейтеры – люди, которые высказывают только негативную точку зрения, далеко не всегда обоснованную. На мой взгляд, это показатель того, что страница стала интересной. Кроме того, это обратная связь, и иногда люди указывали на недостатки системы, благодаря чему мы их замечали и немедленно устраняли, - рассказывает Николай Чеботарев.

Мужчина считает, что единого стиля ведения странички недостаточно и нужны какие-то свои «фишки». Пробуя разные форматы, Николай понял, что наиболее эффективно задействовать существующие в регионе субкультуры, выбирать темы близкие им. Например, в Самарской области существует активное сообщество любителей фольклора. Было решено организовывать выставку старинных музыкальных инструментов, а потом и выставку костюмов малых народов, освещение этих событий в паблике помогло привлечь заинтересованную и благодарную аудиторию, которая потом с удовольствием комментировала и делилась этим событием в соцсети. Результат был поразительным: большая часть людей открыла для себя музей имени Алабина с новой стороны.

В своей работе Николай никогда не останавливается на одном успешном подходе. Старается внедрять больше новых проектов – это могут быть и исторические фотографии из архива музея, выложенные с аннотацией и брендированием музея на его сайте, и трансляции с подготовки выставки к открытию, когда на видео зрители видят объекты напрямую, а не через стекло, и видеорепортажи процесса реставрации.

- Я пришел на работу в музей, потому что я люблю музеи с детства. В них меня водили мои родители, и эта любовь осталась во мне навсегда. По моим наблюдениям, все сотрудники музея – это те дети, которых когда-то водили по музеям их родители, и все они без исключения их любят. Поэтому цель моей работы – вызвать у людей интерес к таким местам и желание привести туда своих детей, - рассказал Николай.

За 2 года работы администратором сообщества Николай привлек на страницу музея им. Алабина в ВК около 1500 - 2000 человек, сейчас в группе свыше 11500 подписчиков.