Игорь Осинькин высказался о возможности своей отставки после разгрома от «Зенита»

Гол Сергея Бабкина в ворота Михаила Кержакова не спас "Крылья" от крупного поражения. Фото: ПФК "Крылья Советов"

29 апреля 2023 года «Крылья Советов» принимали на своем поле чемпиона России и лидера текущего чемпионата «Зенит» из Санкт-Петербурга. Самарцы первыми забили, но затем пенальти и удаление Гленна Бейла перевернули игру, и гости добились крупной победы 5:1. Рассказываем, как в самарском клубе оценили это поражение.

Осинькин: мы не отсиживались в обороне

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции сделал акцент на том, что против такого соперника как «Зенит» тяжело играть и в полных составах, а тем более в меньшинстве.

- Тем не менее, даже имея на одного игрока меньше, мы не отсиживались в обороне, проводили свои атаки. Но ввязываться в открытый футбол с «Зенитом»… Это попытались сделать «Оренбург» и «Сочи» и получили по 8 мячей, - заметил Осинькин.

Наставник самарцев высказал мнение, что заявление об отставке генерального директора клуба Вадима Андреева после матче в Нижнем Новгороде — эмоциональный момент.

- Он принял свое решение. Но мы все ответственны за результат, мы должны набирать свои очки. Команда — футболисты, тренерский штаб — должны сделать все, чтобы в оставшихся матчах показать: этот эпизод в Нижнем Новгороде был случайностью, - цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Вопрос отставки главного тренера в клубе, по его словам, не обсуждался.

- Таких вопросов никогда не обсуждалось. Но у нас есть ответственность за результат — мы должны набирать очки, - еще раз подчеркнул Осинькин.

Писарский: это испытание, которое мы должны пройти

По мнению форварда Владимира Писарского, команда должна продолжать играть в свой футбол.

- Хорошо начали игру, больше владели мячом – ну, может, одинаково. Потом пенальти и красная карточка – стало тяжело. Понятно, что и всем составом с «Зенитом» было тяжело играть, а если еще на одного игрока меньше, сами понимаете… Такие игры бывают. Это какое-то испытание для нас, которое мы должны пройти, потому что хорошо играем, но постоянно какой-то нефарт, - цитирует Писарского Metaratings.ru.

Бабкин: этой мой первый гол в РПЛ, но он не принес победы

Автор гола в ворота «Зенита» Сергей Бабкин признался, что делал рывок в штрафную на остатке ресурса.

- Я до этого уже пробежался, и сил почти не оставалось. Но ситуация требовала добежать в штрафную, сделал усилие, и получилось пробить. Это мой первый гол в премьер-лиге. Но он не принес команде победу, поэтому большой радости нет, - рассказал Бабкин.

Футболист дал свой прогноз относительно следующего матча чемпионата, который команда проведет в Краснодаре.

- Мы совсем недавно там сыграли на Кубок смешанным составом. Думаю, что этот опыт нам поможет в матче чемпионата. Те ошибки, которые мы допустили в кубковой игре, разберем и станем действовать иначе, - уверен Бабкин.

Футболист находится в «Крыльях» в аренде и принадлежит «Локомотиву», с которым «Крыльям» играть следующий домашний матч.

- Помечен ли день игры с «Локо» у меня в календаре? Конечно! Очень хочу проявить себя в этом матче, как и во всех остальных. Что будет после сезона — вернусь ли в «Локо» или останусь в «Крыльях» - пока не загадываю. Сейчас нам важно все оставшиеся матчи провести хорошо и обезопасить себя от стыков, - рассказал Бабкин корреспонденту «КП-Самара».