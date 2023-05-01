Добилась успеха вопреки страшному диагнозу: спортсменка из Суходола стала профессиональной гимнасткой и вошла в состав сборной области

Поначалу Ирине было трудно справляться с физическими нагрузками, но девочка упорно шла к победе.

В Сергиевском районе Ирину Гневышеву знают почти все. Когда-то юная гимнастка покоряла сердца местных жителей завораживающими выступлениями, а сегодня она делится своими знаниями с маленькими воспитанницами. Но так было не всегда: при рождении врачи поставили Ирине неутешительный диагноз, однако девушка сумела добиться успехов в спорте и доказать: воля и упорство – прямой путь к победам.

Жизнь спортсменки была под угрозой

Ирина – младший ребенок в семье. Она родилась восьмимесячной и при появлении не свет не двигалась и молчала. Врачи поставили малышке диагноз: детский церебральный паралич.

Мама будущей спортсменки Татьяна не собиралась сдаваться. Она мгновенно взяла ситуацию в свои руки: изучала нужную литературу, делала девочке массаж. Одновременно с этим женщина – к слову, сама бывшая спортсменка – начала приучать дочку к спорту. Тогда в Суходоле открылся набор в секцию художественной гимнастики. Татьяна отправила маленькую Иру на занятия не раздумывая. На тот момент ребенку было три года.

Тренировки были сложными. Поначалу Ирине было трудно справляться с физическими нагрузками, но девочка упорно шла к победе. Сила воли будущей спортсменки была заметна даже в трехлетнем возрасте. Сама Татьяна отмечает: она всегда верила, что ее дочь сможет победить болезнь. Так и вышло – диагноз ДЦП девочке сняли много лет назад, а гимнастика, которая изначально была лекарством от заболевания, стала для Ирины делом всей жизни.

Постепенно девочка победила свою болезнь. Фото: Предоставлено "КП"

Вошла в состав областной сборной

Ирина успешно продолжала тренировки в Сергиевском районе и быстрыми шагами приближалась к новым победам. С 6 лет девочка начала выезжать на соревнования, где представляла муниципалитет. А с 10 лет она начала тренироваться уже в Самаре. На занятия ездила несколько раз в неделю, сразу после уроков в школе.

– За время обучения она принимала участие в соревнованиях различных уровней: всероссийского, ПФО. Это началось после того, как Ира вошла в состав сборной Самарской области по художественной гимнастике. На тот момент ей было 11 лет, – рассказала мама гимнастки Татьяна Гневышева.

Девочка постоянно занимала призовые места, а однажды привезла со всероссийских соревнований сразу три медали. В копилке гимнастки второе место на соревнованиях по художественной гимнастике «Краса Руси», первое место на открытых областных соревнованиях «Юные грации», второе место в соревнованиях ОФСОО «Русь» юных гимнасток и множество других наград. Ирина также заняла второе место на чемпионате Самарской области по художественной гимнастике по программе КМС.

Несмотря на тяжелое для маленькой девочки расписание, Ира справлялась с поставленными задачами. Наставники до сих пор отзываются о ней, как о трудолюбивой ученице, которая смогла добиться отличных результатов благодаря своему усердию и вере в себя.

«Родители видели меня в другой профессии»

Ирина состояла в областной сборной до 16 лет. После этого с гимнастикой пришлось завязать: девушка получила травму и ушла из спорта по состоянию здоровья. Однако полностью бросить любимое дело так и не смогла. Она начала работать в Сергиевской детской юношеской спортивной школе. Изначально помогала как волонтер, после - как ученик-наставник: ставила детям свои постановки. С ее приходом работа в школе вышла на новый уровень. Раньше юным спортсменкам ставили постановки в городе, а теперь здесь появился свой личный постановщик.

– Полностью бросить спорт для меня было очень тяжело. У меня оставалась к нему тяга, это моя детская мечта, – делится Ирина.

Мама спортсменки отмечает: изначально была уверена, что дочь выберет другую профессию.

– После окончания девятого класса я предлагал ей несколько разных специальностей, но она каждый раз находила минусы в каждой из них. Сама мне заявляла: «Я вижу себя только тренером», – вспоминает Татьяна.

Сейчас Ирина тренирует маленьких гимнасток. Фото: Предоставлено "КП"

Сейчас у девушки, как и в детстве, день расписан буквально по минутам. В 2023 году, достигнув совершеннолетия, она устроилась на работу уже официально. Помимо этого Ирина учится в Сергиевском губернском техникуме на педагога и проходит переквалификацию на педагога физической культуры в СГСПУ.

– Как я все успеваю? Честно, я просто уже привыкла, поскольку живу в таком ритме с раннего детства. У меня всегда был плотный график, и я должна быть занята с восьми утра и до позднего вечера, – улыбается спортсменка.

Вместе с Ириной работает и ее мама. Татьяна стала тренером несколько лет назад.

– Я пришла в этот вид спорта ради своей дочери и постепенно втянулась. Когда мы перевели Иру из Самары сюда, в Сергиевский район, я знала, что смогу ей помочь наработать стаж, получить судейские категории, – отмечает Татьяна.

И планы успешно воплощаются в жизнь: недавно Ирина защитила уже вторую судейскую категорию и теперь сопровождает юных спортсменок на соревнования. Отмечает - местные судьи встречают ее как свою.

– В Самаре Иру воспринимают очень хорошо, поскольку помнят еще со времен сборной. Соответственно, ее детей тоже воспринимают по-другому – знают, что она тренирует их на высоком уровне, – поделилась Татьяна Гневышева.

Завоевала любовь детей и доверие родителей

Коллектив, который тренируют Ирина и Татьяна, насчитывает порядка 70 юных гимнасток. Под чутким руководством двух опытных наставников спортсменки учатся художественной гимнастике и эстетической гимнастике, аэробике. Они регулярно принимают участие в праздничных мероприятиях, которые проходят в Сергиевском районе – выступают с постановками, которые ставит для них Ирина.

– Мы готовим по 3-4 номера на каждый праздник. Всегда готовим постановку согласно тематике мероприятия, они все совершенно разные, – пояснила Ирина.

Девушка отмечает: она легко нашла общий язык со своими подопечными. Воспитанницы очень ее любят и слушают во всем.

– Конечно, у детей характеры разные, к каждому нужен свой подход, и я стараюсь его найти. Я всегда рядом с ними – на соревнованиях готовлю девочек к выходу, помогаю им размяться, поддерживаю, – поделилась Ирина. – Родители спокойно доверяют мне детей, порой просят, чтобы именно я провела с ними дополнительные занятия.

Ирина и ее воспитанницы. Фото: Предоставлено "КП"

Говоря о планах на будущее, Ирина отмечает: оставаться в Сергиевском районе надолго она не собирается. В дальнейшем девушка намерена переехать в областную столицу, где планирует добиться новых побед на профессиональном поприще.