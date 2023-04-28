Придумай «Птичий дом»!

Нарисуйте плакат на выбранную тему! Фото: Сергей ГАПОН

Нарисуйте плакат на выбранную тему, размер и техника выполнения значения не имеет. Главное – идея! Готовый плакат вы можете привезти в редакцию Медиагруппы «Комсомольская правда» по адресу: Лесная, 9 или загрузить по форме ниже. По всем вопросам звоните по тел. 8927 705 80 39. Плакаты принимаются до 18 мая 2023 г. Победителей определит экспертный совет, в состав которого войдут организаторы конкурса Медиагруппа «Комсомольская правда» и Департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары.

Все участники конкурса получат памятные дипломы, а 10 образовательных организаций – победителей получат скворечники и синичники, которые смогут развесить на своих территориях.