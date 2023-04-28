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Конкурсы и тесты28 апреля 2023 14:00

Придумай «Птичий дом»!

Стать участником конкурса может любое детское образовательное учреждение г.о. Самара, которое предоставит на конкурс коллективную работу по одной из тем на выбор: «Придумай птичий дом», «Защитим птиц», «Птицы нашего города»
Источник:kp.ru
Нарисуйте плакат на выбранную тему!

Нарисуйте плакат на выбранную тему!

Фото: Сергей ГАПОН

Нарисуйте плакат на выбранную тему, размер и техника выполнения значения не имеет. Главное – идея! Готовый плакат вы можете привезти в редакцию Медиагруппы «Комсомольская правда» по адресу: Лесная, 9 или загрузить по форме ниже. По всем вопросам звоните по тел. 8927 705 80 39. Плакаты принимаются до 18 мая 2023 г. Победителей определит экспертный совет, в состав которого войдут организаторы конкурса Медиагруппа «Комсомольская правда» и Департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары.

Все участники конкурса получат памятные дипломы, а 10 образовательных организаций – победителей получат скворечники и синичники, которые смогут развесить на своих территориях.

Конкурсы "КП"БИЗНЕС-ПРЕСС