Там, где отдыхали люди, теперь толстый слой глины: самарцы борются за спасение озера Рубежное

Раньше это озеро было любимым местом отдыха местных. Фото: Владимир Мячин.

Жителей поселка Рубежный в Самаре не на шутку обеспокоило состояние местного озера. Жители пожаловались журналисту «КП-Самара», что водоем засыпают строительным мусором и глиной, деревья и кустарники вокруг уничтожаются, погибают целые земляничные поляны. А все из-за того, что КАМАЗы, груженые хламом, вываливают мусор прямо на берег.

Люди решили не сидеть сложа руки: писали обращения в местную администрацию и прокуратуру, поднимали шум в соцсетях.

Поначалу казалось, что эффект от огласки и подачи жалоб есть - в Рубежный приехали правоохранители, чтобы посмотреть, что там происходит. Однако, к сожалению, усилия местных жителей не увенчались успехом. В результате от привычной береговой линии осталось одно воспоминание. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с активистами, которые бьются за чистоту озера, и узнала, как обстоят дела сейчас.

В местах, где раньше отдыхали люди, теперь толстый слой глины. Фото: Владимир Мячин.

Страдают и люди, и природа

Владимир Мячин - один из жителей поселка Рубежный, он уже несколько лет пытается сохранить природный объект и пишет запросы и жалобы чиновникам. Дома у Владимира скопилось уже несколько папок с ответами властей.

Мужчина уверен, что дамбы на озере строят, чтобы потом возвести там жилые дома.

- Грузовики появились у нас еще в 2013 году, - вспоминает Владимир. - Тогда они готовили проезд к участку, а после жалоб активистов исчезли на несколько лет. Вернулись КАМАЗы в 2017 году.

В местах, где раньше отдыхали люди, теперь толстый слой глины. Кроме того, уверяет Владимир, мусором оказались завалены и пожарные проезды.

- Там было два пожарных проезда, теперь они под грудами мусора. Кроме того, весь этот мусор нарушает вековую экосистему, - говорит активист.

Люди считают, что от такого вмешательства страдает и природа. Фото: Владимир Мячин.

Разрешения на строительство нет

Что касается высоток, которые якобы хотят построить на месте озера Рубежное, которое относится к Волжскому району Самарской области, то никаких разрешений на строительство власти не давали.

- Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительство в границах территории, прилегающей к озеру Рубежное муниципального района Волжский министерство не выдавалось, - сообщили «КП-Самара» в министерстве строительства.

В администрации Волжского района заверили, что чиновники, полиция и прокуратура постоянно проводят рейды и смотрят, не нарушается ли природоохранное законодательство. В прошлом году таких рейдов было три, в этом году – уже шесть.

Люди давно борются за берег озера. Фото: Владимир Мячин.

При этом про мусор на берегу озера в администрации тоже знают. И знают, кто за него отвечает.

- 23 января после сообщения жителей поселка Рубежный о сбросе отходов в адрес собственника земельного участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - говорится в ответе на запрос, который отправил в администрацию Волжского района корреспондент «КП-Самара».

Чиновники предложили собственнику участка «рассмотреть вопрос о ликвидации навалов отходов», которые оказались на его участке. Однако, судя по сообщениям местных жителей, этого до сих пор не произошло.

Будущее озера Рубежное окутано туманом. Ущерб, который был нанесен природе, предстоит оценить специалистам. А вот будет ли берег озера приведен в порядок и смогут ли когда-нибудь люди вернуть любимое место отдыха – большой вопрос.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.