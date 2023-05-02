«Позвонок мог повредить спинной мозг»: в Самаре врачи вернули девочке-подростку возможность ходить

Специалисты провели сложную операцию. Фото: министерство здравоохранения СО

Юная жительница Самары вновь смогла встать на ноги благодаря помощи местных врачей. У девочки был перелом позвоночника. Специалисты провели сложную операцию, вернув пациентке возможность ходить. Подробности этой истории сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Пациенткой врачей детской больницы им. Ивановой стала девочка-подросток. Она получила перелом первого поясничного отдела позвоночника. Травма оказалась серьезной.

– Этот отдел позвоночника наиболее уязвим. Чаще всего при травмах происходит именно его разрушение. Основная опасность перелома заключается в том, что отломленная часть позвонка может отодвинуться дальше и повредить спинной мозг, – пояснили в региональном Минздраве.

На помощь юной самарчанке пришли опытные специалисты клиники. Они провели транспедикулярную фиксацию позвоночника.

– Это операция, при которой позвонки фиксируются и стабилизируются при помощи специальных имплантов – транспедикулярных винтов. В каждом позвонке есть точка ввода винта. С помощью специальных инструментов в эту точку вкручиваются винты, определяя анатомически правильное расположение позвоночника, – рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед регионального Минздрава, врач травматолог-ортопед больницы им. Ивановой Павел Рыжов.

Специалисты отмечают, что данный вид операции очень сложный. Любая, даже самая маленькая ошибка могла вызвать осложнения, в том числе – сильное кровотечение. Поэтому хирурги работали с ювелирной точностью. Два часа кропотливой работы дали потрясающий результат.

– Уже на третий день девочка начала вставать и передвигаться. Сейчас пациентка находится под наблюдением медработников и готовится к выписке, – рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Благодаря работе хирургов юная пациентка не только заново сможет ходить. После операции она сможет полностью вернуться к привычному образу жизни и даже заниматься спортом.