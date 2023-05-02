«Это как выпускной»: галерея современного искусства «Виктория» в Самаре закрылась на реконструкцию

После реконструкции «Виктория» откроется в 2025 году. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Галерея современного искусства «Виктория» закрывается. Не на всегда, в 2025 году откроется новая «Виктория», обновленная. По случаю грядущей реконструкции галерея закатила прощальную вечеринку. Кроме того, в «Виктории» отметили и 18-летие. Рассказываем, как все прошло и чего ждать от новой «Виктории».

Прощание с улыбкой

- В какой-то момент мы все осознали, что нам уже тесно в этих комнатах, - признался куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин. - Мы поняли, что наши амбиции, планы и желания растут, поэтому нужно что-то переделывать. Нам хотелось громко попрощаться, а не просто тихо повесить табличку «Мы закрыты». Было огромное желание рассказать о том, что мы закрываемся, о наших надеждах на будущее. Нам хотелось показать, что это не грустное мероприятие. Это как выпускной.

Куратор пространства Victoria Underground Анастасия Альбокринова предложила объединить прощание с выпускным вечером не просто так: в первых числах мая галерее стукнуло бы 18 лет. По мнению команды «Виктории», хотя дата и не круглая, но символичная.

- Сам жизненный путь галереи настолько динамичен, что его можно сравнить с этапами жизни человека. При открытии у нее был один фокус, но за годы ее существования он сместился, это как смена интересов и развитие человека. Наполнение галереи поменялось от какого-то классического представления о том, что такое красиво, до более сложного понимания мира и стремления ко всему самому современному и трендовому. Даже само имя «Виктория» намекает на женскую сущность, поэтому мы и представили это в виде такого праздника. Не хотелось прощаться на грустной ноте, а выпускной, с одной стороны, - лирический момент, то что мы расстаемся с одним жизненным этапом. С другой же - это вступление во что-то новое и, возможно, более интересное, - считает Анастасия Альбокринова.

Конкурсы и призы на выпускном

Прощальная вечеринка собрала в стенах «Виктории» огромное количество любителей современного искусства. Музыка, горячительные напитки, слайд-шоу, которое, по словам Анастасии Альбокриновой, она создавала всю ночь.

Сергей Баландин подготовил викторину по истории галереи «Виктория», состоящую из 10 вопросов. Призы, как и пообещали организаторы, были необычными.

- Вы получаете старый план эвакуации нашей галереи! Правда, он уже давно недействителен, на плане еще нет многих стен, но держите на память, - посмеялась Анастасия и отдала приз победителю.

Что будет в новой «Виктории»

Здание галереи планируют реконструировать до 2025 года. В период проведения ремонтных работ творческая организация временно переедет, теперь «Виктория» будет располагаться по адресу: Степана Разина, 150.

- Нам захотелось сделать еще одно пространство. Сейчас здание стоит полупустое, и мы хотим все это использовать. Например, у нас нет кафе, нет детской зоны, нет оборудованных мастерских, в новом здании это все планируется! Также мы хотим соединить все три этажа, сделать красивый вход с Волги, создать упрощенный вход для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками. Во временном павильоне мы будем делать фестивали и выездные выставки, - рассказал Сергей Баландин.

Длительные ремонтные работы связаны с тотальными изменениями внутри здания. Организаторы обещают, что «Викторию» никто не узнает.

- Вся реконструкция завязана на смене входов: всегда основной вход был с улицы Алексея Толстого, а само здание стоит лицом на Волгу, но почему-то главный вход никогда не был входом в галерею. Мы решили это исправить. Внутри здания будут пробиваться лестницы между этажами, чтобы не приходилось выходить за пределы галереи, как это происходит сейчас. Мы планируем сделать три выставочных зала на трех этажах: малый зал Victoria Underground на первом, на втором будет постоянная экспозиция современного искусства Самарской области, а на третьем будет сменная экспозиция с самыми классными произведениями российского и мирового современного искусства, - поделилась Анастасия Альбокринва.

После обновления «Виктория» будет выглядеть вот так.

Вход будет со стороны Волги. Фото: галерея «Виктория».

В «Виктории» появятся лестницы. Фото: галерея «Виктория».

В обновленном здании откроются кафе и книжный магазин. Фото: галерея «Виктория».

Кроме лестниц будет и лифт. Фото: галерея «Виктория».

На третьем будет сменная экспозиция с произведениями российского и мирового современного искусства. Фото: галерея «Виктория».