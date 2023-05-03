«Помирите моих маму и папу»: директор школы рассказала о судьбе агрессивного первоклашки, которому класс объявил бойкот

Директор школы №147 встретилась с обеспокоенными родителями Фото: Наталья АРТЯКОВА

Перед майскими праздниками родители первоклассников школы №147 в Самаре написали коллективное письмо директору, где потребовали перевести весь класс на дистанционное обучение. Причина такого решения веская – в классе учится Игорь (имя изменено – прим. ред.), который кусает учителей, пинает охранника с лестницы, душит детей, а одному мальчику чуть не разбил голову. Обеспокоенные мамочки боятся отпускать в школу своих детей, пока там находится неуправляемый первоклашка.. 2 мая 2023 года директор школы Вера Любимова встретилась с родительским составом, но отказала им в переводе детей на дистант. Журналист «КП-Самара» узнала, что предложила директриса, чтобы обеспечить безопасность первоклассников.

Испытал на однокласснике приемы бокса

Напомним, Игорек практически терроризирует школу в Зубчаниновке с начала учебного года. До этого мальчик уже поменял пять детских садов, а в школе его весь год переводили из класса в класс. Сейчас мальчик учится в 1 «В», и дальше его переводить уже некуда. Родители стали беспокоиться, когда дети начали приходить домой из школы в синяках, рассказывая о некоем «новеньком», который практически каждый день доводит до слез классную руководительницу. Апогеем стала информация, что на уроке физкультуры Игорь решил отработать на своем однокласснике приемы бокса и ударил мальчика по лбу.

- Сначала врачи подозревали перелом лобной кости, а также ушиб головного мозга. Но, к счастью, повторный рентген этого не подтвердил, - говорит журналисту мама пострадавшего.

Однако мальчик пару недель ходил с огромной шишкой на лбу, и никто не знает, как такая травма головы отразится на здоровье в будущем. Мама пострадавшего написала заявление в полицию, но ей отказали в возбуждении дела, так как Игорь не достиг возраста привлечения к административной ответственности.

Предварительно пострадавшему мальчику поставили страшный диагноз Фото: Наталья АРТЯКОВА

"Нужно начинать с отношений внутри семьи"

Мама агрессивного ребенка в разговоре с полицейскими не смогла объяснить поведения своего сына. Сотрудник ПДН взяла данную семью «на карандаш» .

- Обстановке в семье напряженная. Родители в разводе. Старший ребенок живет с отцом, а младший – с матерью, - написано в характеристике ПДН на Игоря.

Именно с отношений внутри семьи Игоря директор школы и начала разговор с родителями.

- Когда классная руководительница спросила у него, почему он себя так плохо ведет, чего он этим добивается, что он хочет. Игорь ответил: «Я хочу, чтобы вы помирили моих маму и папу», - передала слова преподавателя младших классов Вера Любимова.

Родители, которые пришли на встречу с директором, на мгновение замолчали. Мамам, которые воспитывают своих детей, вдруг стало искренне жаль Игорька. Они поняли, что ребенку просто не хватает внимания и любви, и он таким агрессивным способом просто пытается их получить.

- Конечно, жаль его, но такое поведение по отношению к нашим детям неприемлемо. С этим все равно нужно что-то делать, и срочно, пока не дошло до беды, - первой заговорила самая активная мамочка, ребенок которой то и дело приходит домой в синяках после встречи с Игорем.

Директор понимала тревогу родителей, но в рамках своих полномочий она уже сделала все возможное. Была проведена комиссия, уведомлены органы опеки и полицейские, с Игорем работает школьный психолог, но ситуация не менялась. Родители уверены, что с психологом должна работать и мама неуправляемого мальчика.

- Она не видит проблемы, она не собирается уходить на домашнее обучение. Эта женщина понимает, что ответственность за деяния ее сына будет возложена на администрацию школы, поэтому и оставляет все, как есть, - негодуют родители.

Родители первоклассников забили тревогу Фото: Наталья АРТЯКОВА

Комиссия соберется повторно

Директор еще с октября прошлого года пыталась найти взаимопонимание с мамой Игоря, однако поведение мальчика оставалось прежним.

- Я буду снова разговаривать с его мамой. Я заставлю ее подписать бумагу, что она будет брать ответственность за его действия в школе на себя, - пообещала директор.

- Но, если с нашими детьми что-то произойдет, нам уже будет не важно, чья это ответственность. Его надо изолировать от других, - ответили родители.

Вера Михайловна успокоила мамочек учеников 1 «В»: 4 мая будет собрана повторная комиссия, куда пригласят представителей опеки, ПДН и прокуратуры. В этот раз вопрос будет поставлен остро, так как история вышла уже в общественную плоскость, а дальше переводить Игоря в другой класс не получится.

- До этого времени я лично буду присутствовать на уроках и смотреть за поведением Игоря. Его мама также будет находиться с ним на занятиях. Такие дети не меняют свое поведение при посторонних, поэтому на комиссии я лично буду ходатайствовать, чтобы его перевели на индивидуальное обучение, - сказала директор школы.

Родителей устроило такое предложение, ведь до этого Вера Михайловна знала о поведении первоклассника только со слов учителей и детей, так как школа разделена на два здания, а администрация находится в старшей школе.

"Устал ездить в школу каждое утро"

Администрация школы №147 попросила родителей дождаться решения комиссии, а не паниковать раньше времени. Стало известно, что Игорь с мамой проживают в съемной квартире в районе ост. "Хлебозавод". Директор не исключила возможности, что мальчика могут перевести в школу по месту проживания, причем сам Игорек не раз уже говорил о том, что не хочет учиться в школе в поселке Зубчаниновка.

- Он говорил, что устает ездить в школу каждое утро. Еще здесь у нас учился его старший брат, и Игорь сказал, что не хочет учиться из-за этого здесь, ему нужна «своя школа», - передают слова мальчика собравшиеся на встрече с директором родители.

Что касается старшего брата Игоря, то по отзывам учителей школы №147 он был замечательным и беспроблемным учеником. Родители братьев развелись около трех лет назад, тогда с младшим ребенком и начались проблемы в детском саду, а затем и в школе. Вероятно, разрыв родителей сильно сказался на психике ребенка, и ему действительно нужна помощь специалиста.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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