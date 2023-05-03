Спектакли о войне и концерты: куда сходить в Самаре на выходных 6-9 мая 2023

В театре драмы 7 мая покажут «Завтра была война». Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Вторая часть майских каникул в 2023 году выпала на четыре дня - с 6 по 9 мая. Особый противопожарный режим в Самарской области не даст развернуться отдыху на природе, зато культурная жизнь в Самаре в праздники планируется насыщенная. Рассказываем, куда сходить в Самаре 6-9 мая 2023 года и чем заняться, кроме поедания шашлыка.

КОНЦЕРТЫ В САМАРЕ В МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 2023

Артем Качер

Когда: 7 мая апреля, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г)

Билеты: 1400-3500 руб.

Артем Качер – популярный российский рэпер и исполнитель поп-композиций. 7 мая артист представит свой альбом «Февраль» и споет ранее полюбившиеся хиты, которые нашли свое место в плейлисте у слушателей. Концерт 12+.

«Песни Победы»

Когда: 9 мая, 12.00

Где: крыльцо здания областного правительства на пл. Славы

Билеты: бесплатно

После Парада Победы на пл. Куйбышева все желающие могут послушать пронзительные песни про войну. На крыльце здания правительства Самарской области пройдет итоговый концерт патриотического марафона «Песни Победы» (0+).

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ В САМАРЕ 6-9 МАЯ 2023

«Новые приключения удава»

Когда: 7 мая, 12.00

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а)

Билеты: 450 руб.

«Новые приключения удава» (0+) - музыкальная сказка по мотивам произведений Григория Остера о любимых героях мультфильма - Удаве, Мартышке, Слоненке и Попугае. Герои сказки вместе со зрителями пытаются понять и объяснить простые и в то же время сложные вещи.

СПЕКТАКЛИ В САМАРЕ 6-9 МАЯ 2023

«Алые паруса»

Когда: 6 мая, 13.00, 18.00

Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1))

Билеты: 200-1700 руб.

«Алые паруса» (12+) - музыкальная феерия, которая возвращает нас к юности, мечтам и первой любви, заставляя верить в то, что чудеса все-таки случаются. Историю про «Алые паруса» знают, пожалуй, все, и во время спектакля, погружаясь в атмосферу сказки, даже самые серьезные сердца могут растаять, услышав великолепное пение актеров.

«Два веронца»

Когда: 6 мая, 18.00

Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231)

Билеты: 700-1300 руб.

В Вероне живут два друга - Протей и Валентин. Протей любит уроженку Вероны Джулию, а Валентин уезжает в Милан и влюбляется в Сильвию. Оба романа взаимны. Но вот Протей приехал к другу в Милан и с ужасом понял, что насмерть влюбился в Сильвию... Искрометная комедия по пьесе Уильяма Шекспира (16+).

«Возвращение»

Когда: 6 мая, 18.00

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27)

Билеты: 350-700 руб.

«Возвращение» (16+) - знаменитый рассказ Андрея Платонова о любви и об измене. Можно ли любить, изменяя при этом на войне? Она разрушила многие семьи. Можно ли простить или хотя бы понять? В эти непростые обстоятельства ставит своих героев Андрей Платонов.

«Завтра была война»

Когда: 7 мая, 13.00, 18.00

Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1))

Билеты: 200-1800 руб.

Искренность и пронзительность спектакля по повести Бориса Васильева «Завтра была война» (16+) завораживает зрителя с первых минут. Герои спектакля не знают, что завтра будет война, что многим осталось жить считанные дни. Они воюют с учительницей, влюбляются, плачут и смеются, веселятся... Трагедия, случившаяся в классе, явилась, своего рода, проверкой готовности к завтрашним жертвам и завтрашним подвигам.

«Танцплощадка - 1945»

Когда: 7 мая, 18.00

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27)

Билеты: 350-700 руб.

В небольшом городке во дворе в августе 1945-го собрались соседи: учитель математики, раненый капитан и два лейтенанта, вернувшихся после победы. С ними патефон и гитара. Разумеется, услышав звуки музыки, сбегаются девчонки, двор становится танцплощадкой. Девчонки выстраиваются в очередь, потому что после войны на десять девчонок по статистике мало ребят. Возникают соперничество, ревность, все как положено в двадцать лет.

«Красное вино победы»

Когда: 7 мая, 18.00

Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231)

Билеты: 400-800 руб.

Раненые солдаты томятся в госпитале, страдая от неподвижности, от зудящих под гипсом ран, испытывают противоречивые чувства от новостей о войне по радио. Для персонажей спектакля (14+) война уже закончилась, но продолжают сражаться, а значит, и умирать их товарищи.

«Бред вдвоем»

Когда: 7 мая, 18.00

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а)

Билеты: 500-600 руб.

Персонажи «Бреда вдвоем» (16+) — немолодые супруги, непрерывно ссорящиеся, окружены войной: за стенами их жилища разгораются боевые действия, дом подвергается обстрелам и страдает гранат. Страх перед гибелью, сила привычки и всемирная инерция удерживают героев вместе. Но совместное существование не приводит к взаимопониманию, а всегда лишь — к новым распрям.

«Не покидай меня»

Когда: 8 мая, 18.00

Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1))

Билеты: 200-1800 руб.

Драматическая баллада (16+) Алексея Дударева о судьбе девушек-разведчиц на спецзадании. Под видом артистов они должны проникнуть в тыл к немцам и отдать радиосигнал с нужной территории. Чем закончится разведзадание? Обернется ли оно подвигом или неминуемои трагедиеи ?

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ В САМАРЕ 6-9 МАЯ 2023

Обзорная экскурсия по Дому Курлиной

Когда: 8 мая, 16.00

Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15)

Билеты: 250 руб.

Музей модерна приглашает на экскурсию по основной экспозиции (6+). Узнаем про историю особняка Курлиных, модерн и архитектуру Самары.

Экскурсии в Историческом парке

Когда: 9 мая, 12.00

Где: Исторический парк «Россия - моя история» (ул. Красноармейская, 131)

Билеты: 200 руб.

В День Победы все желающие приглашаются на увлекательные экскурсии - «Дороги Победы» (6+) в 12.00 и «Куйбышев - запасная столица» (6+) в 13.00.

Выставка «Разящая красота. Оружие Востока»

Когда: до 23 мая 2023, с 12 до 22 часов

Где: музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142)

Билеты: от 150 руб.

На выставке (6+) впервые представлена полная коллекция оружия Японии, Китая, Индии, Ирана, Турции, Кавказа. Более 100 экспонатов представляют клинковое, древковое и огнестрельное оружие. Среди них — пистолеты, ружья, сабли, мечи, кинжалы и топоры, датируемые XVII–XIX веками. Выставка раскроет основные направления декоративной обработки предметов вооружения.

«Мой современник»

Когда: до 28 мая 2023, с 12 до 22 часов

Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92)

Билеты: от 150 руб.

На выставке «Мой современник» (6+) представлены работы художника-монументалиста Вячеслава Герасимова к его 85-летию. Это большое собрание живописи, графики, эскизы масштабных фресок.

Интеллектуальные игры в Самаре 6-9 мая 2023

Эйнштейн Party. «Назад в СССР»

Когда: 8 мая, 17.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 400 руб.

Команды от 3 до 12 человек отвечают на различные вопросы (логические, музыкальные и др.), так или иначе связанные с темой СССР.