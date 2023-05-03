Сказка «Акрона» завершилась в Краснодаре: команда из Тольятти проиграла в серии пенальти

Остановить неудержимый "Акрон" в Кубке сумел только "Краснодар". Фото: ФК "Акрон"

3 мая 2023 года тольяттинский «Акрон» сыграл в гостях матч Кубка России с «Краснодаром». Это был первый этап финала Пути регионов. «Акрон» был близок к тому, чтобы сразиться за право выхода в Суперфинал, но уступил в серии пенальти.

VAR был за «Акрон», пятки — за «Краснодар»

Обе команды выставили сильнейшие составы, за исключением травмированных и дисквалифицированных.

Краснодарцы на правах хозяев поля забрали мяч под свой контроль, вынудив тольяттинцев обороняться. Но до поры до времени к опасным моментам это не приводило. Лишь к исходу первой двадцатиминутки Сперцян дважды пробил выше ворот, в первом случае это было действительно остро.

«Акрон» ответил контратакой, в результате которой Кайо, опережая Понсе, едва пяткой красиво не поразил собственные ворота.

Реально спасать ворота голкиперу тольяттинцев Волкову пришлось, когда после паса пяткой Ахметова один на один с вратарем вывалился Батчи. Но Волков отразил ударил соперника.

Почти тут же судья мог поставить пенальти в ворота «Акрона», но бригада VAR после просмотра не углядела умысла в действиях игрока тольяттинской команды, который слегка наступил на ногу сопернику, выбивая мяч.

До перерыва «Акрон» успел еще раз отметиться у чужих ворот. Салтыков бил из-за штрафной, и в результате рикошета от защитника мяч пролетел в сантиметре от «девятки» ворот Сафонова.

Тушите свет!

Второй тайм начался вновь с атак «Краснодара». Но на 49-й минуте Понсе едва не поразил ворота хозяев после навеса Полубояринова — мяч прошел в сантиметрах над перекладиной.

На 59-й минуте хозяева были ближе всего к тому, чтобы открыть счет. Кордоба элегантно пробил внешней стороной стопы, и мяч опустился на перекладину.

Затем еще несколько раз Волкову пришлось выручать. А опасный момент у ворот «Краснодара» прервало… внезапное отключение электроснабжения. «Акрон» хитроумно разыграл штрафной, и в этот момент стадион погрузился во тьму. Через полторы минуты игра возобновилась, но мяч был отдан хозяевам.

Навал со стороны «Краснодара» в последние минуты не привел к результату. 0:0 — и была назначена серия пенальти.

По примеру «Крыльев»

Обе команды на предыдущих стадиях Кубка уже выигрывали по две серии пенальти. Причем «Краснодар» совсем недавно — у «Крыльев Советов».

Поле краснодарского стадиона вновь оказалось несчастливым для команды из Самарской области. «Акрон», как и «Крылья», проиграл серию пенальти. Хотя, в отличие от самарцев, не забивших ни одного удара из трех, тольяттинцы два мяча забили (Савичев и Эльдарушев). Но Песегов и Азаров не смогли переиграть Сафонова, а краснодарцы все своих четыре удара исполнили успешно.

«Акрон», дошедший до финала Пути регионов и выигравший на этом пути семь (!) матчей подряд, в любом случае остается главной сенсацией нынешнего розыгрыша, впервые проводившегося по новой схеме.

А «Краснодар» сразится с «Уралом» за право сыграть в Суперфинале, где победителя этой пары уже ждет ЦСКА.