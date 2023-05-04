Где нельзя будет купить алкоголь в Самаре 9 мая 2023: в городе ввели запрет на продажу горячительных напитков

С 8:00 9 мая в Самаре на шести улицах введут полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 мая 2023 в Самаре с 8:00 до 23:00 на шести улицах введут полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Рассказываем, где в Самаре нельзя будет купить алкоголь 9 мая 2023 года.

Где в Самаре нельзя будет купить алкоголь 9 мая 2023 года

Запрет будет действовать по следующим адресам:

- ул. Вилоновская от Фрунзе до Галактионовской (дома №№ 1 - 21, 2а-26;,

- ул. Галактионовская от Ленинградской до Вилоновской (дома №№ 37-145, 36 -102а);

- ул. Красноармейская от Максима Горького до Галактионовской (домов №№ 1к1 - 41а, 2а - 30);

- на ул. Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской (дома №№ с 177 - 181, с 176 - 210);

- ул. Молодогвардейская от Ленинградской до Студенческого переулка (дома №№ 1 - 151, 74 - 202);

- ул. Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской (дома №№ 1 - 131б).