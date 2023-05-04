Очаровательные и талантливые: в Самаре наградили победительниц конкурса «Краса и гордость УФСИН – 2023»

Победительниц наградили в пресс-центре «КП-Самара». Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Эти красавицы могли бы стать моделями и быть на обложках журналов, но они выбрали другой путь – помогать сбившимся с пути. В среду, 3 мая 2023 года, в пресс-центре «КП-Самара» чествовали победительниц конкурса «Краса и гордость УФСИН – 2023» - не только красивых, но и сильных духом девушек. «Краса и гордость УФСИН – 2023» - совместный проект «Комсомольской правды – Самара» и УФСИН России по Самарской области.

- Низкий поклон нашим прекрасным дамам за их труд. Желаю, чтобы служба была легкой, приятной, и чтобы вы всегда улыбались. Для этого и существуют конкурсы - чтобы отвлечь от привычных будней. Спасибо «Комсомольской правде» за возможность нам здесь собраться, пообщаться, сфотографироваться, получить цветы и подарки, - поприветствовал победительниц конкурса заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко.

Заместитель начальника также отметил, что несмотря на все сложности выбранной профессии, женщины всегда остаются женщинами – после рабочего дня они возвращаются домой к родным и становятся любящими женами и заботливыми мамами.

Проигравших здесь нет, отметил начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН подполковник внутренней службы Вадим Басиев:

- Все вы победители. И те, кто здесь собрался, и все остальные участницы. Участие в таком прекрасном конкурсе – это уже маленькая победа, это признание ваших заслуг. От себя же хочу пожелать удачи не только на службе, но и в личной жизни. Пусть такие победы случаются как можно чаще.

Член Общественного совета при УФСИН Алексей Колесников отметил, что участницы конкурса не только красивы внешне, но и красивы внутри:

- Желаю вам всем быть хорошими людьми, ведь это самое главное. Знаю, вы красивы не только внешне, но и красивы душой.

На фото слева направо - Алексей Колесников, Вадим Басиев, Максим Мищенко и главный редактор Самарского филиала «Комсомольской правды» Ольга Новикова. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Поддерживали знакомые со всей страны

Краса и гордость УФСИН – 2023 Полина Сапожникова. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Лейтенант внутренней службы Полина Сапожникова живет в Самаре, но каждый день ездит на работу в Тольятти. Она - старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных ФКУ ИК-16 УФСИН России по Самарской области. А еще трудолюбивая Полина – Краса и гордость УФСИН – 2023. Девушка победила в зрительском голосовании на сайте samara.kp.ru. Победить Полине Сапожниковой помогла поддержка со всей страны.

- В первую очередь хочу сказать спасибо моим родителям. Они очень болели за меня. Еще спасибо всем друзьям и коллегам. Знаю, что за меня голосовали не только в Самаре и Тольятти (мои коллеги и друзья, с которыми я училась), но и знакомые из других регионов, - сказала победительница.

«Не ожидала, что так будет»

Нина Голова - Первая вице-мисс конкурса «Краса и гордость УФСИН – 2023». Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области Нина Голова стала Первой вице-мисс конкурса «Краса и гордость УФСИН – 2023». При этом красавица призналась, что вообще не должна была участвовать в конкурсе.

- Должна была участвовать другая девушка, но она не смогла. Заместитель начальника позвонил мне и сказал: «Участвуешь ты». Меня быстро сфотографировали и отправили фото на конкурс. Честно признаюсь, не ожидала, что так все будет – что быстро начну набирать голоса и что стану Первой вице-мисс. С удовольствием поучаствовала бы еще, но в нашей исправительной колонии много красивых сотрудниц, которые тоже хотят участвовать. Буду в следующем году болеть за своих коллег.

Мисс Очарование не собирается останавливаться на достигнутом

Полина Фероева - Мисс Очарование. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В номинации «Мисс Очарование» выиграла Полина Фероева - инспектор филиала по Советскому району Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области. Девушка родилась и выросла в Тольятти, но поступила в университет в Самаре и после решила остаться здесь.

- Для меня большая честь, что я вошла в число победительниц, - призналась Полина. - Было много замечательных девушек со всей Самарской области. Я очень благодарна своему руководству за то, что мне дали возможность показать себя и рассказать о себе.

На достигнутом Полина останавливаться не планирует. Девушка честно призналась, что в следующем году, если будет участвовать, приложит все силы, чтобы победить. В УФСИН России по Самарской области работают амбициозные и целеустремленные сотрудники.

«Главное - чувствовать поддержку родных и друзей»

Мисс Грация Дарья Иванова. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В номинации «Мисс Грация» победила Дарья Иванова. Девушка трудится старшим инспектором группы кадров и работы с личным составом ФКЛПУ ОТБ УФСИН России по Самарской области. Дарья сама вызвалась участвовать в конкурсе.

- Даже не знаю, почему решилась, - улыбается Мисс Грация. – Решение пришло само собой. Я стараюсь принимать участие во всех событиях, которые проводят в УФСИН, мне все интересно.

В своей анкете Дарья указала, что ее увлечения – спорт, путешествия и самопознание.

- Было очень приятно, когда мне позвонили и сказали, что надо приехать на награждение. Очень удивилась, ведь заняла четвертое место в голосовании: я следила за конкурсом. Для меня самое главное – чувствовать поддержку родных и друзей. Они все за меня переживали и голосовали, - рассказала Дарья Иванова.

«Служба в уголовно-исправительной системе – большая ответственность»

Мисс Улыбка Ангелина Тяткова. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Мисс Улыбка конкурса «Краса и гордость УФСИН - 2023» оправдывает свой титул. Ангелина Тяткова очаровательно улыбается во время разговора с корреспондентом «КП-Самара».

- Я люблю улыбаться и всегда улыбаюсь на работе, - призналась красавица.

Ангелина призналась и в том, что не ожидала попасть в число победителей.

- Честно признаюсь, я не считаю себя какой-то необыкновенной красавицей, - смеется Ангелина. – Были девушки красивее меня. После конкурса у меня появились уверенность и стимул поучаствовать еще раз и в следующий раз победить.

Работает Мисс Улыбка младшим инспектором отдела охраны ФКУ ИК-28 УФСИН Росси по Самарской области. К работе относится со всей серьезностью.

- Что для меня служба в уголовно-исполнительной системе? Прежде всего, это большая ответственность, возможность посвятить себя службе Закону и Родине. Возможно, это не женская работа, не каждый сможет выдержать тяготы службы, но все зависит от желания и стремления человека, - признается Ангелина.

А еще эта красавица свободное время посвящает семье:

- В свободное время люблю заниматься домом, семьей, воспитанием любимой дочки, кулинарией.