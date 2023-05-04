Телефон размером с палец и пропитанное наркотиками белье: самые странные вещи, которые пытались пронести в колонии Самарской области

Порой люди проявляют удивительную смекалку, чтобы пронести что-то на зону, но их все равно ловят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Человеческая глупость, как говорится, не знает границ. А если еще она работает вместе с неординарной смекалкой, то такие истории надолго врезаются в память. Директор постоянно действующей экспозиции истории УИС – полковник внутренней службы в отставке Николай Нестеров рассказал журналисту «КП-Самара» на что идут люди, чтобы пронести в колонию запрещенные предметы.

- Можно бесконечно рассказывать, как осужденные пытаются пронести в колонию запрещенные предметы. Тайники делали в бананах, апельсинах, в сапогах, в зубных пастах, в банках с вареньем и так далее. Однако на КПП все запрещенное сразу же конфискуется и утилизируется, - говорит Николай Нестеров.

Самое интересное здесь – стреляющая авторучка. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Система безопасности в современных колониях сейчас позволяет без труда обнаружить запрещенные предметы и вещества у гостей, которые приходят на свидания к осужденным. Люди пытаются по просьбе арестантов принести с воли наркотики, оружие, средства связи и прочее, что категорически запрещено законом. Тем более запрещено использовать в местах лишения свободы.

- Были случаи, когда наркотическим веществом пропитывали одежду. Осужденные планировали уже на территории колонии отмочить это белье в воде и выпаривать до получения наркотика. Но планам не суждено было исполнится – конвоиры пресекли преступное деяние, - говорит полковник в отставке.

Вишневый компот со спиртом вместо сиропа. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Однажды в Самару приехала делегация из Китая. Николаю Нестерову удалось пообщаться с начальником тюрьмы в Шанхае, который посетовал на такую же проблему – все тащат и тащат на зону.

Наркотики пытались пронести и в лимонах, и в сале... Фото: Наталья АРТЯКОВА

Одно дело, когда посторонние люди пытаются пронести на зону наркотики или что-то другое, но зачастую осужденные с помощью подручных средств изготавливают запрещенные предметы, прямо в камерах. Николай Нестеров продемонстрировал «Комсомолке» целый стеллаж изъятых у арестантов самодельных запрещенных предметов.

- Здесь и заточки, и ножи, и даже пистолеты. Осужденные изготавливают из подручных средств кипятильники, тату-машинки, игральные карты. Интересно, что игра в карты в колониях запрещена, а вот в нарды или шахматы – пожалуйста. Считается, что карточные игры – это азартная игра, а не интеллектуальная, - объяснил директор музея.

Еще в колониях не запрещено читать книги. Этим фактом часто пользуются арестанты. Сотрудники УФСИН находят в книгах мобильные телефоны, холодное оружие, а однажды на зону передали даже ключи от камеры, которые сделали по описанию ключа конвоира.

- В нашей коллекции есть два мобильных устройства, которые не встретишь в магазинах. Это рабочие телефоны, только размером с палец. У них есть кнопки, экран, батарея – все, как у обычного сотового. Я, честно, никогда такого не встречал. Вероятно, такие устройства были сделаны под заказ, - говорит Николай Нестеров.

Часто стараются пронести телефоны. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Но сотрудников УФСИН мало что может удивить – за время работы в колонии они сталкиваются с разными необъяснимыми вещами. Николай Нестеров рассказал нам о страшном способе, которым пользовались арестанты, чтобы на время «залечь на дно».

- Бывает, что осужденный стал участником конфликта, либо задолжал кому-то на зоне или по другой причине ему необходимо покинуть стены исправительного учреждения, тогда есть только один выход – попасть в госпиталь. Но просто так заключенного не вывезут из колонии, поэтому они идут на крайние меры. Порой, даже смертельно опасные, - рассказывает сотрудник УФСИН в отставке.

А все это добро нашли в желудочно-кишечном тракте. Фото: Наталья АРТЯКОВА

В музее истории Федеральной службы исполнения наказаний есть целый стенд, посвященный инородным предметам, которые были извлечены из желудочно-кишечного тракта осужденных. Наше внимание привлекли крестики из гвоздей. Николай Нестеров открыл нам секрет, что это такое.

- Два гвоздя связывают резинкой и зажимают в одну линию. Далее берут хлебный мякиш и покрывают им конструкцию. Хлеб нужен для того, чтобы «крест» не раскрывался и его было легче проглотить. Ну, а в желудке мякиш растворялся, крест распрямлялся и вытащить его можно только операбельно, - рассказал нам хранитель музея.

Те самые крестики из гвоздей, с помощью которых можно надолго попасть в больницу. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Так заключенные могли надолго попасть в больницу, а за время его выздоровления в колонии уже забывались конфликты, кредиторы выходили на свободу, и он возвращался уже без боязни.

Это лишь часть историй из самарских колоний. По словам Николая Нестерова, у заключенных совсем другая жизнь, которая вольному человеку кажется чем-то страшным и непонятным. Сейчас уже тюремная субкультура потихоньку сходит на нет. В колониях практически не осталось авторитетов, заключенным нет нужды доказывать свою причастность к элитному криминальному миру, поэтому и большую часть запрещенных предметов просто перестают нести через КПП.