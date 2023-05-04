Владелец «Акрона» Павел Морозов: «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом»

«Акрон» уступил «Краснодару» только в серии пенальти. Фото: ФК «Краснодар».

«Акрон» из Тольятти 3 мая 2023 года завершил свои выступления в Кубке России, уступив в гостях «Краснодару» в серии пенальти. Рассказываем, что произошло после матча.

«Разве «Акрон» проиграл?»

Главный в стране эксперт по Первой лиге журналист Сергей Ильев эмоционально и в то же время фактично подвел итог выступлению «Акрона» в Кубке России.

- Разве «Акрон» проиграл? Они завоевали сердца. 13-я (!) команда Первой лиги не уступила в основное время пяти клубам РПЛ. Пропустив от «Торпедо», «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и «Краснодара» всего два мяча. И ни разу не проиграв в формате 90 минут. При несправедливом и галлюциногенном формате Кубка, который по всей своей сути должен нести радость регионам, а не истреблять их, «Акрон» подарил стране сказку, - написал Ильев в своем телеграм-канале.

«Когда еще такое было?»

Свою оценку выступлению «Акрона» в Кубке России дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- «Акрон», безусловно, - одна из самых ярких и самобытных команд нынешнего розыгрыша Кубка России, да и не только нынешнего, - цитирует Дмитрия Азарова «Матч ТВ».

Глава региона отметил, что команда своей самоотдачей, характером, самоотверженностью влюбила в себя болельщиков по всей стране.

- Когда еще такое было, что команда первой лиги в Кубке страны один за другим обыграла сразу четыре московских клуба РПЛ? «Акрон» своими победами в Кубке России дарил своим болельщикам, нашим землякам, настоящий праздник, - заявил Дмитрий Азаров, поблагодарил команду и клуб и пожелал «Акрону» дальнейших успехов и развития.

«Завтра солнце снова взойдет»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин не согласился с утверждением о том, что для его команды закончилась кубковая сказка.

- Для нас ничего не закончилось. Такие эмоции вызвал матч, таким и должен быть футбол! Да, прервался путь, кто-то выиграл, кто-то проиграл. Мы вернемся в следующем году и постараемся хорошо играть. Завтра снова взойдет солнце, мы будем тренироваться, и все наладится опять, - цитирует Калешина «Матч ТВ».

Наставник тольяттинцев остался доволен содержанием игры против «Краснодара», хотя соперник по ходу встречи доминировал.

- Было бы удивительно и странно, если бы мы доминировали над «Краснодаром». Сценарий игры был таким, каким и должен был быть. Более талантливая команда и более сильная по качеству состава доминировала, но она не создала чего-то такого, на что мы не могли ответить, - проанализировал ход игры Евгений Калешин.

Главный тренер «Акрона» отдал должное пути, пройденному его командой в Кубке.

- Нам было нелегко, но в футболе не бывает легких матчей. Мы - команда рангом ниже, но по совокупности мы не проиграли пять матчей командам РПЛ, причем не пустым командам, а одним из лучших. Это работа футболистов и всего клуба, - подчеркнул Калешин.

«Не собираемся останавливаться на достигнутом»

Владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что пройти четыре московских клуба и проиграть одной из лучших команд РПЛ в серии пенальти — это выдающийся результат.

- В этом сезоне мы многого добились: прошли так далеко в Кубке, сыграли при 27 тысячах болельщиков. Такого никогда не было в истории клуба «Акрон». Но самое главное - мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас все еще впереди, — цитирует RT слова Павла Морозова.