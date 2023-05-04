Праздник мотоциклисток и любовь на «Волгафесте»: какие фестивали пройдут в Самарской области летом 2023

Этим летом в Самаре пройдут несколько фестивалей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом 2023 года в Самарской области запланировано шесть фестивалей. Могло бы быть семь, но «Метафест» отменили на неопределенное время. Рассказываем, какие фестивали пройдут в Самарской области летом 2023 года и кто на них выступит.

НеФест 2023

9-12 июня 2023, Тольятти, Федоровские луга, база отдыха «Электрон»

НеФест - это тематическое мероприятие, посвященное празднованию дня рождения самарского женского мотосообщества «МОТрешки». Известно, что на фестивале выступят группы «Маятник», «Курок», «Дави на газ», «Dead Rabbits» и другие коллективы.

Стоимость билетов до 1 июня - 1200 рублей. После 1 июня билет можно будет купить только непосредственно на территории проведения фестиваля за 1500 рублей. Бесплатный вход для девушек за рулем мотоцикла и детей до 12 лет.

САМ.ФЕСТ 2023

12 июня 2023, Самара, пл. Куйбышева, 14.00

САМ.ФЕСТ - большой конкурс-фестиваль для начинающих музыкантов. Попытать счастья в нем могут лишь те из них, кто сами пишут песни. Те, кто пройдут в отборочный тур, выступят на одной сцене с российскими звездами. В этом году это Вадим Самойлов, Гарик Сукачев, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина и другие. Собственно 12 июня самарцы смогут послушать гала-концерт победителей вместе со звездами.

Вход бесплатный.

Волгафест в Самаре 2023

13-18 июня 2023, Самара, 1-ая очередь набережной Волги

Главной темой фестиваля набережных в 2023 году станет любовь. А исследовать через разные виды творчества участники мероприятия будут пляжную архитектуру. Кто из медийных лиц приедет на фестиваль и приедет ли вообще, пока неизвестно.

Вход бесплатный.

Барабаны мира 2023

19-25 июня 2023, Тольятти, п-ов Копыловов, база отдыха «Росинка»

В этом году на различных видах ударных инструментах отожгут Хайрулло Дадобоев из Таджикистана, Оссама Шахин из Ливана, Джага Самба из Сенегала и другие музыканты. Всю неделю будет работать обучающий лагерь.

Билеты в обучающий лагерь в мае стоят 11 тыс. рублей и будут дорожать. Проживание и питание оплачиваются отдельно

Грушинский фестиваль 2023

29 июня - 3 июля 2023, пос. Прибрежный, Мастрюковские озера

На старейшем фестивале Самарской области будут работать 15 концертных площадок. Помимо авторской музыки, организаторы обещают физкультуру: футбол, волейбол, зарядку и эстафеты. Точного расписания фестиваля пока нет. Также неясно, кто станет хедлайнером мероприятия.

Вход бесплатный. За въезд на автомобиле придется заплатить экологический сбор в 1500 рублей.

Топинамбур в Самаре 2023

21-23 июля 2023, Самара, остров Проран

«Топинамбур» - фестиваль местного творчества. В 2023 году на нем выступят самарские коллективы: «Тихие игры», Алексей Психический, «Однорукий Бандурист», «Акеан» и другие. Прием заявок от музыкантов продолжается. Организаторы обещают, что это будет самое душевное мероприятие лета.

Вход - 600 рублей.