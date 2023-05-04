Жительница Бузулука, выбросившая ребенка в мусорный бак, подала жалобу на суровую меру пресечения

Екатерина испугалась смерти сына и выбросила его в пакете на помойку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

15 апреля 2023 года у жительницы Бузулука Екатерины Б. скончался четырехмесячный сын. Испуганная молодая девушка не придумала ничего лучше, как выбросить тело мертвого грудничка в мусорный контейнер и податься в бега в сторону Самарской области. 22-летнюю бузулучанку задержали в Кинеле, а 22 апреля бузулукский районный суд отправил горе-мать в СИЗО на два месяца. Адвокат обвиняемой не согласился со столь суровым наказанием и подал апелляцию на решение первой инстанции. «КП-Самара» выяснила подробности резонансного дела.

Сын умер от пневмонии, а мать испугалась ответственности

Напомним, страшную находку обнаружили сотрудники коммунальной службы Бузулука, которые как обычно утром ездили по улицам и собирали мусор с контейнерных площадок. Подъехав к мусорному баку на улице Суворова, сотрудник заглянул в контейнер и замер в ужасе. Среди бытового хлама лежал, завернутый в полиэтиленовый мешок, грудной ребенок. Признаков жизни малыш уже не подавал. Это было 19 апреля 2023 года.

- По предварительным данным, 15 апреля этого года у подозреваемой скончался четырехмесячный сын. Экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стала пневмония. Молодая мать испугалась ответственности за его смерть и решила избавиться от тела. Она завернула малыша в полиэтиленовый пакет и отнесла сверток на контейнерную площадку рядом с домом, после чего уехала из Бузулука в неизвестном направлении, - сообщили детали преступления в СУ СКР по Оренбургской области.

Тело младенца нашли сотрудники коммунальной службы. Фото: СУ СКР по Оренбургской обалсти

Нашли в соседнем регионе и отправили в СИЗО

Катю искали не только на территории Оренбуржья, но и в соседних регионах. 20 апреля 2023 года молодую мать удалось найти. Подозреваемую задержали в городе Кинель Самарской области. Правоохранители выяснили, что ранее Екатерина Б. привлекалась к уголовной ответственности. 22 апреля суд первой инстанции принял решение отправить молодую мать в СИЗО на время следствия.

Адвокат предложил смягчить меру пресечения

Защитник Екатерины не согласился с суровым наказанием и подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. 4 мая она была рассмотрена в Оренбургском областном суде. Прокуратура же в свою очередь настаивает на оставлении решения районного суда в силе.

Как стало известно «Комсомолке», суд оставил апелляцию без удовлетворения, согласовав лишь дату срока заключения под стражей. Екатерина Б. останется в СИЗО до 19 июня 2023 года, до этого времени следователи будут продолжать проводить оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Завернула в полиэтиленовый пакет и бросила в контейнер: в Оренбуржье молодая мать выбросила четырехмесячного ребенка в мусорку

В Оренбуржье в мусорном контейнере обнаружили тело четырехмесячного младенца (подробности)

Выбросила ребенка и сбежала: что известно о матери найденного в мусорном баке в Бузулуке четырехмесячного малыша

В Самарской области задержали мать выброшенного на мусорку младенца в Бузулуке (подробности)

Женщину, которая выкинула в мусор новорожденного ребенка, задержали в Самарской области

Жуткое происшествие случилось в Бузулуке, после этого женщина уехала в соседнюю область (подробности)

Суд арестовал выбросившую мертвого ребенка в мусорный контейнер жительницу Бузулука

22-летней девушке избрали меру пресечения (подробности)