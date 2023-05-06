До конца жизни носил в себе болезненное напоминание: самарский ветеран прошел всю войну с осколком мины в голове

Николай Иванович прошел всю войну от Смоленска до Германии

В преддверии 9 Мая «Комсомолка» решила вспомнить тех, кто своим мужеством и самоотверженностью приблизил Победу в Великой Отечественной войне. Одним из тех, кто сражался на передовой, совершил несколько подвигов, был уроженец Самарской области Николай Симонов. Внучка ветерана рассказала, каким он был человеком.

Попал в армию еще до начала войны

Николай Симонов родом из деревни Мордвинка. Он отправился служить в ряды Красной армии в сентябре 1939 года. Его призвал Елховский РВК. Парнем он был крепким, поэтому его сразу определили в расположение кавалерийского полка в составе Забайкальского военного округа.

В начале войны Николай Симонов оказался под Смоленском. Во время очередной бомбежки была нарушена телефонная связь. Молодого человека отправили устранить повреждение. Когда он выполнял задание, его тяжело ранило в голову осколком мины. Было это в июле 1941 года.

— Осколок так и остался у деда до конца жизни. Врачи посчитали слишком опасным его удалять. Это причиняло сильную боль, но дедушка был боевым человеком, старой закалки, поэтому никогда не жаловался, — рассказала внучка фронтовика Елена.

Спас безымянный офицер

В ходе войны Николай Симонов много раз находился на волосок от смерти, но чудом ее избегал. В Смоленском сражении его ранило в ногу. Санитары наложили бойцу жгут, добираться до госпиталя ему пришлось самому.

Когда он был на мосту, началась бомбежка. Лошадь одного из кавалеристов наступила на жгут и сорвала его. Тогда Николай Иванович едва не потерял сознание и уже не думал, что останется в живых. Тяжело раненого солдата спас безымянный офицер.

— Вдруг откуда-то появился молоденький лейтенант, остановил «полуторку» и так резко скомандовал шоферу, чтобы раненого взяли с собой, что никто не стал спорить. Когда машина переехала мост, он был взорван. С тех пор в нашей семье чтят память того офицера, который спас жизнь дедушке, — поделилась Елена.

О своих подвигах рассказывал неохотно

Оправившись после ранения, Николай Симонов поступил в расположение 86-го кавалерийского Лидского полка 32-й Кавалерийской Смоленской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Служил заместителем командира минометного отделения. Участвовал в освобождении Восточной Пруссии и в сражении за Кенигсберг, который считался самым укрепленным восточным немецким городом.

Николай Иванович не любил вспоминать о войне. О своих подвигах он рассказывал редко и неохотно. Как фронтовик заслужил свои награды — орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и орден Славы III степени, родственники узнали только из архивов министерства обороны РФ.

К примеру, в январе 1945 года Николай Симонов, участвуя в боях за сильно укрепленный населенный пункт Гиртберг, своим огнем подавил три пулеметные точки противника и уничтожил более 10 немецких солдат. В феврале уже под городом Вормдит он прямой наводкой уничтожил станковый пулемет противника и более 20 немецких солдат и офицеров. В том же месяце его расчет помог эскадрону без потерь переправиться через реку Хавель у деревни Бургвалль. А в конце апреля боец огнем своего миномета уничтожил 10 немецких солдат и две огневые точки противника в районе деревни Фридрихсвальде.

Человек необыкновенной силы духа

Николай Иванович вернулся на родину только спустя год после окончания Великой Отечественной войны — в мае 1946-го. Здесь он встретил будущую жену. У них родились двое детей: сын и дочь, затем трое внуков и трое правнуков. Фронтовик застал своих правнуков. Накануне Дня Победы они вместе доставали награды и начищали их.

— Дедушка был человеком необыкновенной силы духа. Невзгоды, трудности переносил стойко, я никогда от него не слышала жалоб. Удивительно трепетно относился к детям. Он не садился за стол, пока не убеждался, что все младшие члены семьи накормлены, напоены, что с ними все хорошо, все здоровы, все в безопасности, — рассказала Елена.

Родственники Николая Симонова с гордостью и благодарностью вспоминают своего героя. Они регулярно участвуют с его портретом в акции «Бессмертный полк», которую ежегодно проводят 9 Мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встретил на фронте отца и тут же потерял: Степан Георгиевич Павлов заплатил за Победу очень дорогую цену

Внук самарского ветерана рассказал о подвигах и потерях своего деда во время Великой Отечественной войны (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал