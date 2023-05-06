До конца жизни носил в себе болезненное напоминание: самарский ветеран прошел всю войну с осколком мины в голове

Николай Иванович прошел всю войну от Смоленска до Германии
В преддверии 9 Мая «Комсомолка» решила вспомнить тех, кто своим мужеством и самоотверженностью приблизил Победу в Великой Отечественной войне. Одним из тех, кто сражался на передовой, совершил несколько подвигов, был уроженец Самарской области Николай Симонов. Внучка ветерана рассказала, каким он был человеком.
Николай Симонов родом из деревни Мордвинка. Он отправился служить в ряды Красной армии в сентябре 1939 года. Его призвал Елховский РВК. Парнем он был крепким, поэтому его сразу определили в расположение кавалерийского полка в составе Забайкальского военного округа.
В начале войны Николай Симонов оказался под Смоленском. Во время очередной бомбежки была нарушена телефонная связь. Молодого человека отправили устранить повреждение. Когда он выполнял задание, его тяжело ранило в голову осколком мины. Было это в июле 1941 года.
— Осколок так и остался у деда до конца жизни. Врачи посчитали слишком опасным его удалять. Это причиняло сильную боль, но дедушка был боевым человеком, старой закалки, поэтому никогда не жаловался, — рассказала внучка фронтовика Елена.
В ходе войны Николай Симонов много раз находился на волосок от смерти, но чудом ее избегал. В Смоленском сражении его ранило в ногу. Санитары наложили бойцу жгут, добираться до госпиталя ему пришлось самому.
Когда он был на мосту, началась бомбежка. Лошадь одного из кавалеристов наступила на жгут и сорвала его. Тогда Николай Иванович едва не потерял сознание и уже не думал, что останется в живых. Тяжело раненого солдата спас безымянный офицер.
— Вдруг откуда-то появился молоденький лейтенант, остановил «полуторку» и так резко скомандовал шоферу, чтобы раненого взяли с собой, что никто не стал спорить. Когда машина переехала мост, он был взорван. С тех пор в нашей семье чтят память того офицера, который спас жизнь дедушке, — поделилась Елена.
Оправившись после ранения, Николай Симонов поступил в расположение 86-го кавалерийского Лидского полка 32-й Кавалерийской Смоленской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Служил заместителем командира минометного отделения. Участвовал в освобождении Восточной Пруссии и в сражении за Кенигсберг, который считался самым укрепленным восточным немецким городом.
Николай Иванович не любил вспоминать о войне. О своих подвигах он рассказывал редко и неохотно. Как фронтовик заслужил свои награды — орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и орден Славы III степени, родственники узнали только из архивов министерства обороны РФ.
К примеру, в январе 1945 года Николай Симонов, участвуя в боях за сильно укрепленный населенный пункт Гиртберг, своим огнем подавил три пулеметные точки противника и уничтожил более 10 немецких солдат. В феврале уже под городом Вормдит он прямой наводкой уничтожил станковый пулемет противника и более 20 немецких солдат и офицеров. В том же месяце его расчет помог эскадрону без потерь переправиться через реку Хавель у деревни Бургвалль. А в конце апреля боец огнем своего миномета уничтожил 10 немецких солдат и две огневые точки противника в районе деревни Фридрихсвальде.
Николай Иванович вернулся на родину только спустя год после окончания Великой Отечественной войны — в мае 1946-го. Здесь он встретил будущую жену. У них родились двое детей: сын и дочь, затем трое внуков и трое правнуков. Фронтовик застал своих правнуков. Накануне Дня Победы они вместе доставали награды и начищали их.
— Дедушка был человеком необыкновенной силы духа. Невзгоды, трудности переносил стойко, я никогда от него не слышала жалоб. Удивительно трепетно относился к детям. Он не садился за стол, пока не убеждался, что все младшие члены семьи накормлены, напоены, что с ними все хорошо, все здоровы, все в безопасности, — рассказала Елена.
Родственники Николая Симонова с гордостью и благодарностью вспоминают своего героя. Они регулярно участвуют с его портретом в акции «Бессмертный полк», которую ежегодно проводят 9 Мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Встретил на фронте отца и тут же потерял: Степан Георгиевич Павлов заплатил за Победу очень дорогую цену
Внук самарского ветерана рассказал о подвигах и потерях своего деда во время Великой Отечественной войны (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал