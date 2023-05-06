Согревающий блюз и признание в любви от Стивена Сигала: в Самаре на пл. Куйбышева прошел гала-концерт фестиваля «Гитары в строю»

На главной площади Самары выступили российские и зарубежные музыканты Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

В субботу, 6 мая 2023 года, в Самарской области завершился первый международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Его кульминацией стал гала-концерт на площади имени В.В. Куйбышева, который собрал тысячи жителей и гостей областного центра. Рассказываем, как прошло масштабное мероприятие.

Гала-концерт собрал тысячи зрителей Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Несмотря на прохладную погоду, сегодня вечером на главной площади Самары было многолюдно. Горожане пришли поддержать антифашистский фестиваль и посмотреть на выступления российских и зарубежных артистов.

На сцене перед самарцами выступили Сергей Войтенко, Денис Майданов и ансамбль «Гренада» (Россия), Джими МакРэй из Великобритании, Сашо Гачник из Словении, Франсуа Модеме из Франции, группа Liberarte из Никарагуа, группа Optio-K95 из Каталонии и виолончельный квартет Rastrelli Cello Quartet (Россия, Германия).

В концерте приняла участие группа Liberarte из Никарагуа Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

— Я от души благодарю всех, кто собрался сегодня на площади Куйбышева, чтобы проявить свою гражданскую позицию, выразить свое отношение к тому, что происходит в мире, к тому, что происходит на границах нашей родины. Сегодня мы вновь противостоим нацисткой угрозе. Я уверен, что так же, как 80 лет назад наш народ с нашими союзниками очистил мир, Европу от нацизма, так будет и в этот раз. Я надеюсь, что антифашистское движение, оттолкнувшись от берегов Волги в Самарской области, продолжит свое победоносное шествие вперед, — обратился к собравшимся губернатор Дмитрий Азаров.

К собравшимся на площади Куйбышева обратился губернатор Дмитрий Азаров Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Специальным гостем гала-концерта фестиваля «Гитары в строю» стал известный актер, кинорежиссер и музыкант Стивен Сигал. Он приехал в Самару сегодня утром и всего за несколько часов успел проникнуться к городу, восхититься его красотой, а также величием реки Волги. Перед концертом артисту подарили необычный презент — копию ножа, который он метал в фильме «В осаде». Подарок, который передал многократный чемпион России и мира по метанию ножа Андрей Яковлев, удивил и тронул Стивена Сигала.

Стивен Сигал стал специальным гостем гала-концерта Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Вечером, выступая на сцене перед самарцами, артист признался в любви к России и ее жителям. Он заявил, что будет всем рассказывать о фестивале «Гитары в строю», и предложил сделать его ежегодным.

Стивен Сигал исполнил вместе с самарским коллективом D'Black Blues Orchestra известные блюзовые композиции. Во время концерта он даже продемонстрировал знание русского языка. Актер интересовался у публики, не холодно ли им и все ли хорошо. Зрители активно уверяли, что совсем не замерзли и готовы дальше слушать его выступление. Артиста порадовала реакция самарцев, и он продолжил согревать их блюзом.

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