«Хотел сыграть на гитаре перед уважаемыми людьми»: в Тольятти парень открыл стрельбу у ресторана на набережной

Дебошира скрутили и передали сотрудникам полиции / Фото: vk.com/tlt_01

Вечером в субботу, 6 мая 2023 года, на новой набережной Автозаводского района в Тольятти было неспокойно. Какой-то парень открыл стрельбу возле ресторана «Небо». Момент попал на запись камеры видеонаблюдения. Очевидцы, полиция и сам дебошир рассказали, что там случилось.

Настойчиво пытался попасть в ресторан

— Молодой человек с гитарой за спиной пытался проникнуть в ресторан, но охрана его не пустила. Тогда он перелез через ограду и вошел внутрь через служебный вход. Охрана вывела его. Парень выхватил пистолет и стал угрожать им. Через некоторое время его скрутили, — поделились свидетели инцидента в паблике «Происшествия Тольятти».

По словам очевидцев, молодой человек вел себя неадекватно и, возможно, был пьян. Якобы он открыл стрельбу, потому что его не пустили в развлекательное заведение.

«Просто хотел заказать еду и сыграть на гитаре»

В соцсетях опубликовано видео, где парень рассказывает свою версию событий. Он заявил, что всего лишь хотел выступить в ресторане, но его выгнали.

— Меня сейчас выгнали из-за того, что я хотел заказать еду и сыграть на гитаре перед уважаемыми людьми. У них там день рождения, что-то такое. Попросили меня сыграть на гитаре. Я ДДТ знаю, Би-2, «Алису». Но меня вывели, — посетовал музыкант.

Парень рассказал, что охранники взяли его за руки. Держали сильно. Это ему не понравилось. Когда они вывели его на улицу, он решил их проучить.

— Я достал ствол — игрушку. Стрельнул вверх, говорю: «Вам всем сейчас будет плохо» (вольный перевод с матерного — прим. ред.). Один в маске побежал за мной. На меня накинулись, уложили на землю, начали бить руками, а затем надели наручники, — рассказал молодой человек.

Он заявил, что его обидели, и попросил правоохранителей привлечь тех, кто его скрутил, к ответственности. Парень продемонстрировал знание уголовного кодекса и пригрозил поймавшим его «ребятам» статьей 116 УК РФ «Побои».

Полиция задержала дебошира

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По данным правоохранителей, дебоширом оказался 28-летний молодой человек.

— Мужчина совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета возле одного из развлекательных заведений Тольятти. Сотрудники полиции задержали его и доставили в территориальный орган внутренних дел, — сообщили в облглавке.

Сейчас стражи порядка проводят по факту происшествия проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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