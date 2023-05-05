Самарские нефтепроводчики высадили кедры в Самаре и Чапаевске

Высадка кедров — одно из 30 добрых дел в честь юбилея компании. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Восстановление природных ресурсов и забота об экологии - ответственность не только государства и бизнеса. Ценен вклад каждого из нас. Такого мнения придерживаются и сотрудники «Транснефть - Приволга», ставшие участниками Всероссийской акции «Кедры России» в рамках движения #ЭкоРавновесие от «Комсомольской правды».

С заботой о природе

Уже третий год волонтеры высаживают хвойные деревья в разных уголках Самарской области, озеленяя регион. В этом году при участии нефтепроводчиков молодые кедры, сосенки и ели появились на территории Самарской городской клинической больницы №8.

- Мы считаем высадку деревьев очень важной экологической и социальной задачей. Посадив дерево сегодня, помогаем улучшению окружающей среды в будущем. И в этот момент мы чувствуем себя частью большого экологического сообщества, которое заботится об экологии родного края не на словах, а на деле. Наши сотрудники всегда с радостью откликаются на такие инициативы, и ряды волонтеров постоянно пополняются, - сообщила инженер по охране окружающей среды Центральной базы производственного обслуживания Ксения Полькина.

Маленьким саженцам - большая забота Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На следующий день молодые специалисты Самарского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть - Приволга» провели благотворительное экологическое мероприятие для воспитанников подшефного образовательного учреждения - Чапаевского ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры привезли им в подарок более 30 саженцев хвойных и высадили их на территории учреждения вместе с педагогами и детьми.

- Акция прошла в замечательной теплой обстановке. Дети активно и с радостью помогали высаживать деревья. И одновременно они узнавали много полезного о свойствах хвойных растений и особенностях ухода за ними. Это важно, потому что именно воспитанникам образовательного учреждения предстоит заботиться о деревцах. С таких простых действий начинается воспитание ответственного отношения молодого поколения к природе, - рассказала волонтер Самарского РНУ Алина Обыденнова.

Генерируют экоинициативы

Нефтепроводчики - активные участники экологических акций общественных организаций и инициаторы собственных. Ежегодно на предприятии реализуется больше десятка собственных экоинициатив. Это и уборка территорий, и высадка зеленых насаждений, а также восполнение биологического разнообразия водоемов на территориях присутствия.

- Только на этот год у нас запланирован выпуск более 530 тысяч мальков стерляди, русского осетра, сазана и толстолобика в Сорочинское, Саратовское, Нижнекамское и Волгоградское водохранилища, а также в реки Дон и Медведица, - рассказала о планах инженер отдела экологической безопасности и рационального природопользования аппарата управления Ирина Анисимова.

Этот год для предприятия юбилейный, 70 лет исполняется АО «Транснефть - Приволга» и 30 - ПАО «Транснефть». Все волонтерские мероприятия проводятся в рамках программы «30 добрых дел». Участие в высадке кедров - одно из них.