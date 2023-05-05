Профессионал высшей марки

Награду профессионал получил от губернатора Самарской области. Фото: ООО «НЗМП»

Компетенции плюс ответственность

В Самарской области прошел уже десятый конкурс «Профессионал года». Его цель - выявление и чествование мастеров своего дела, поднятие престижа рабочих профессий, на которых держатся различные отрасли промышленности, транспорта, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, ЖКХ и многое другое, без чего невозможна наша повседневная жизнь. За эти годы высокого звания были удостоены около 700 человек. Конкурс серьезный, с высокими требованиями и весьма престижный: награды лучшим профессионалам вручает лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Я очень рад, что наш конкурс год от года увеличивает свою популярность, вовлекает в орбиту совершенствования профессиональных навыков все большее и большее количество людей. Самарская область по-настоящему богата профессионалами - людьми трудолюбивыми, талантливыми, знающими, ответственными, небезразличными. На мой взгляд, высокое звание профессионала, помимо владения определенными компетенциями, всегда включает в себя понятие ответственности. Именно ответственность за свое предприятие, за свой трудовой коллектив, за родных и близких людей, за город, за страну является характерной чертой победителей конкурса «Профессионал года», - отметил Дмитрий Азаров.

В этом году награды получили 66 человек по 10 направлениям. В номинации «Оператор технологических установок в нефтеперерабатывающей промышленности» победил старший оператор установки 39/5 депарафинизации цеха №23 по производству базовых масел Новокуйбышевского завода масел и присадок Виталий Беляков. При его непосредственном участии на самарской площадке создаются российские масла, которые используются в металлургии, тяжелом машиностроении, добыче сырья, на железной дороге и в самых обычных автомобилях российских семей. Оттого, как сработает новокуйбышевский оператор, зависят качество и экологичность масел, поставляемых во все уголки России.

Беляков и его команда

- В профессию шел целенаправленно с 14 лет и еще с училища помню напутствие преподавателей: работу свою и установку надо любить. Мой стаж в профессии - 31 год, а на заводе я со дня его основания, уже 24 года, и все время тружусь на установке депарафинизации. Она серьезно изменилась технологически, поскольку значительно менялись и требования к выпускаемой продукции, и в управлении: когда-то оно было ручным, сейчас все компьютеризировано. Для меня установка - живой организм, в работе которого учитываешь множество нюансов. И самое главное - когда установка на режиме и все идет четко, я чувствую настоящее удовольствие от своей работы, - поведал «КП» Виталий Беляков.

У него шестой разряд и первая категория - самая высокая. Руководство говорит про Белякова: надежный, квалифицированный и ответственный. Благодаря Белякову цех регулярно перевыполняет план. За сухими цифрами производственных показателей - сложный технологический процесс, который ведется в строгом соответствии с регламентом.

- Беляков берет на себя личную ответственность за повышение качественных характеристик продукции, рациональное использование энергоресурсов, сырья и реагентов. Он обладает инженерным складом ума, способен выдвигать рационализаторские предложения и технические замыслы по усовершенствованию производственного процесса, техническому перевооружению производственных объектов. На его счету - не одно усовершенствование, - рассказал о победителе заместитель начальника цеха №23 Дмитрий Береговский, который приехал на церемонию награждения поддержать коллегу.

Но, как считает сам Беляков, без команды не получится достичь результата. Поэтому профессионал, отмеченный губернатором, очень высоко ценит своих коллег и подчиненных, с которыми получается добиться всех поставленных задач.

- Это не я занял первое место в конкурсе, а завод, - считает победитель. - Для меня это гордость и честь.