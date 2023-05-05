Дороги перекроют из-за празднования Дня Победы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дни репетиций Парада Победы и в сам День Победы в Самаре ограничат движение по нескольким улицам в центре города. Рассказываем, какие дороги перекроют в Самаре 9 мая 2023 из-за празднования Дня Победы.

Какие дороги перекроют в Самаре 9 мая 2023

5 мая 2023 года с 18:00 до 23:59 и 7 мая 2023 года с 06:00 до 14:00 будут перекрыты слеующие улицы:

- Л. Толстого, от Галактионовской до Куйбышева;

- Красноармейская, от Галактионовской до Куйбышева;

- Вилоновская, от Галактионовской до Куйбышева;

- Шостаковича, от Чапаевской до Куйбышева;

- Фрунзе, от Л. Толстого до Вилоновской;

- Молодогвардейская, от Некрасовской до Л. Толстого и от Вилоновской до Ульяновской;

- Чапаевская, от Л. Толстого до Вилоновской.

С 22:00 8 мая до 15:00 9 мая движение транспорта ограничат на улицах:

- Высоцкого, от Галактионовской до Молодогвардейской;

- Некрасовской, от Галактионовской до Чапаевской;

- Л. Толстого, от Галактионовской до Чапаевской;

- Молодогвардейской, от Высоцкого до Л. Толстого;

- Красноармейской, от Галактионовской до Молодогвардейской.

9 мая с 06:00 до 12:00 будет перекрыта улица Куйбышева, от Льва Толстого до Вилоновской, а до 15:00 закроют следующие участки:

- Льва Толстого, от Чапаевской до Куйбышева;

- Фрунзе, от Л. Толстого до Красноармейской;

- Чапаевская, от Л. Толстого до Красноармейской;

- Вилоновская, от Самарской до Молодогвардейской;

- Галактионовская, от Вилоновской до Ульяновской.

До 23:59 9 мая в Самаре движение транспорта будет ограничено также на участках улиц:

- Красноармейской, от Галактионовской до Максима Горького,

- Шостаковича, от Чапаевской до Куйбышева,

- Вилоновской, от Галактионовской до Максима Горького,

- Максима Горького, от Л. Толстого до Вилоновской,

- Молодогвардейской, от Вилоновской до Ульяновской,

- Чапаевской, от Красноармейской до Вилоновской.