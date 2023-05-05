Нажился на 250 тысяч рублей: в Самаре грабитель оставил бизнес-леди без ресниц

Нападавшего задержали в течение нескольких дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники Самары раскрыли необычное преступление. Неизвестный ворвался в салон красоты и ограбил его, оставив бизнес-леди без ресниц. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в один из мартовских вечеров 2023 года в областной столице. В местный салон красоты вошел неизвестный. Администратор в этот момент оставил рабочее место, и мужчина воспользовался ситуацией.

– Неизвестный похитил материалы для наращивания ресниц. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей, – сообщили в областном ГУ МВД.

29-летняя хозяйка салона обратилась в полицию и сообщила приметы грабителя. На место происшествия выехал кинолог с собакой. Она уверенно вывела правоохранителей на проезжую часть. Однако там след преступников терялся.

Полицейские при помощи скриншота с записи камеры видеонаблюдения составили ориентировку на подозреваемых. Через три дня пришла информация: к преступлению может быть причастен житель Чапаевска. Ранее мужчина уже был судим за кражу, мошенничество, разбой и незаконный оборот наркотиков. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он раскрыл все детали происшествия.

40-летний задержанный не скрывал свою причастность к преступлению. Он рассказал, что приехал в Самару на автомобиле вместе со своим знакомым. Мужчина ехал целенаправленно «на дело», а вот друг не знал о его планах.

В отношении жителя Чапаевска возбудили уголовное дело. На время следствия он находился под домашним арестом. Сейчас расследование завершено, материалы уже переданы в суд. «Похитителю ресниц» грозит до 5 лет лишения свободы.