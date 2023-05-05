Встретил на фронте отца и тут же потерял: Степан Георгиевич Павлов заплатил за Победу очень дорогую цену

Степан Георгиевич прошел от Халхин-Гола до Чехословакии.

- Если дедушка и принимался рассказывать о войне, то начинал плакать, - вспоминает самарец Алексей. Его дед Степан Георгиевич Павлов прошел всю войну. Великая Отечественная отняла у мужчины родных и друзей, он не любил о ней говорить.

- Дедушка говорил: «Почему не я? Разрывается снаряд – я живой, а он – нет…», - вспоминает внук героя Алексей.

Внуку пришлось очень постараться, чтобы найти хоть какую-то информацию о том, через что прошел его дед. Степан Георгиевич бережно оберегал свою семью от войны. Единственный раз, когда герой немного приоткрыл завесу тайны, был, когда внук Леша писал школьное сочинение про своего дедушку. Это сочинение и сберегло историю героя.

От Монголии до Чехословакии

Путь Степана Георгиевича был долог – он прошел от Халхин-Гола до Чехословакии. Победу встретил под Прагой. Был награжден множеством орденов и медалей.

В 1942 году батальон Степана Павлова – он тогда командовал отдельным учебно-стрелковым батальоном 303-й стрелковой дивизии – севернее города Семилуки Воронежской области уничтожил все огневые точки противника, занял траншеи и уничтожил больше 100 вражеских солдат и офицеров. Вместе с товарищами Степан Георгиевич захватил противотанковую пушку и открыл огонь из нее по противнику.

Февраль 1943 года. После трехдневного марша батальон вступил в бой в селе Луги и уничтожил 70 солдат и 30 офицеров врага. 1100 немецких солдат попали и офицеров оказались в плену.

За боевые подвиги Степана Георгиевича наградили орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и боевыми медалями.

Встретил отца и сразу потерял

Война отняла у мужчины не только боевых товарищей, но и отца.

Отец и сын встретились на фронте, и в тот же день отец погиб. Они ехали в машине, когда началась бомбежка. Машина перевернулась, Степан Георгиевич оказался в ловушке – его придавило. Отец до войны был кузнецом и выделялся завидным ростом и богатырской силой. Он сумел приподнять машину, чтобы сын успел выбраться, но сам погиб.

Умер Степан Георгиевич Павлов в 1996 году. Больше всего в жизни он любил свою семью и свой садик с яблонями и грушами.