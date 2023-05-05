«От увиденного по коже бегут мурашки»: в Самаре встретили паровоз Победы

Самарцы торжественно встретили паровоз Победы 5 мая 2023 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В пятницу 5 мая в областную столицу на первую платформу железнодорожного вокзала прибыл поезд Победы. Возглавлял вагонный состав паровоз «Лебедянка». Журналисты «КП-Самара» побывали на месте, пообщались с горожанами и подготовили фоторепортаж с места событий.

«Встречай своих сыновей-победителей»

В Самару поезд прибыл в 11:10. Общая картина на перроне напоминала отрывок старого фильма. Толпа горожан овациями встречали паровоз Победы. «Родина-мать, встречай своих сыновей-победителей»: такая надпись украсила нос ретро-вагона. Многие гости не смогли сдержать слез от эмоций.

В состав поезда входили платформы с военной техникой и пассажирские вагоны «Бессмертного полка» Фото: Анастасия ЗУБКОВА

- До чего трогательно! От увиденного мурашки по всему телу бегут даже сейчас, - отметила местная жительница.

Как только раздался последний гудок от приветливого машиниста — зазвучал оркестр. Знакомые песни военных лет еще больше погрузили публику в воспоминания тех самых дней. Дополнили картину и люди в военной форме. Они охотно фотографировались с волжанами и позировали представителям СМИ.

Военная техника и бессмертный полк

В составе поезда были представлены платформы с исторической военной техникой. Самарцы увидели зенитные установки, внедорожник «Виллис» с прицепом и полевую кухню. А вот окна последних пассажирских вагонов украсили портретами героев Великой Отечественной войны.

Самарцев погрузили в атмосферу военных лет Фото: Анастасия ЗУБКОВА

- Это прекрасная возможность прикоснуться к истории. Конечно, здорово, что мы приносим людям радость и праздник в такое непростое время, но мы побеждали, победим и будем побеждать, - говорит машинист паровоза Михаил Кузин.

Кстати, поездом Победы управляют специально обученные машинисты. Поладить с такой техникой не так уж и просто.

После торжественной встречи состоялся праздничный концерт Фото: Анастасия ЗУБКОВА

- Любая деталь работает от пара. Мы подаем уголь и воду и преобразуем ее в пар. Конечно, тяжело управлять. Здесь нужны и силы, и знания.

Самарцы пели и плясали

После торжественной встречи состоялся праздничный концерт. Самарцы пели патриотические песни, танцевали и просто радовались. Радовались предстоящему празднику. Также в мероприятии приняли участие руководители Куйбышевской железной дороги, представители органов власти Самарской области и региональной столицы, ветераны, железнодорожники и члены их семей, студенты железнодорожных образовательных учреждений.

Участники мероприятия накормили гостей полевой кашей и раздали георгиевские ленточки Фото: Анастасия ЗУБКОВА

- Мы всегда стараемся как-то подготовиться ко Дню Победы и организовать отдельное мероприятие. Хочется показать насколько велика роль железнодорожников в общей победе в Великой Отечественной войне, - подчеркнул начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. - Сама идея «паровоза Победы» появилась недавно, но мы смогли ее реализовать. Мы возобновили паровозное движение на Куйбышевской железной дороге, посетили пять городов. Наш поезд увидели уже более 30 тысяч человек.

На железнодорожный вокзал многие пришли целыми семьями Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Участниками праздника стали и жители города.

- Мы пришли вместе с сыном. Стараемся с ранних лет воспитывать в нем патриота. Сейчас это актуально как никогда. От происходящего сегодня мурашки по коже и слезы на глазах. Нам особенно понравилась выставка техники. Ребенок тоже остался в восторге, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Анастасия.