Встретились на фронте, дошли до Берлина и прожили вместе всю жизнь: история любви во время войны

К сожалению, фото Михея Дмитриевича и Нины Яковлевны нет, зато есть их история. Фото: Управление государственной архивной службы Самарской области.

Вряд ли Михей Дмитриевич Веселов, кадровый военный, участник Финской кампании и Великой Отечественной, мог предположить, что война принесет ему не только боль, но и любовь. Однако все сложилось именно так.

Дошел до Рейхстага

Михей Дмитриевич был опытным военным, во многом опыт и помог ему пройти всю Великую Отечественную. В 1944 году Веселов командовал 10-м отдельным моторизованным противотанковым огнеметным батальоном 3 ударной армии I Белорусского фронта. Вместе со своими ребятами майор Веселов отражал вылазки разведгрупп противника, занимал рубежи и укреплял их.

Под командованием Михея Дмитриевича батальон уничтожил больше 300 вражеских солдат и офицеров, взял в плен больше 400 человек и захватил машины и вооружение противника. Орден Отечественной войны I степени уже подполковник Веселов получил за мужество и умелое управление батальоном.

- Батальон под командованием подполковника Веселова при прорыве обороны немцев на западном берегу реки Одер неотступно следовал в боевых порядках пехоты, закрепляя захваченные рубежи и отражая многочисленные контратаки противника, - говорится в наградном листе.

Дошел Михей Дмитриевич до самого Берлина. Там его батальон прокладывал путь штурмовым группам пехоты.

В боях за Рейхстаг подполковник Веселов лично руководил действиями своих огнеметчиков и первым ворвался в здание. За это Михей Дмитриевич получил орден Красного Знамени.

Но все это меркнет по сравнению с тем, что еще случилось на войне с Михеем Дмитриевичем Веселовым.

Познакомились на фронте и больше не расставались

А случилась с ним любовь. Нина была младше на 12 лет. В отличие от своего возлюбленного на фронт она попала еще совсем девчонкой. Нина работала хирургом в прифронтовых госпиталях, в 1943 году попала на Северо-Западный фронт, а в 1944 – на Белорусский.

Как Михей и Нина познакомились, они не рассказывали даже детям. Вообще не любили вспоминать войну – слишком тяжело это было.

Известно, что демобилизовались из армии влюбленные в 1947 году.

- Бабушка была на I Белорусском фронте с 1944 по 1947 год. Мы же понимаем, что война закончилась на бумаге, а далее происходили зачистки немецких бандформирований, поэтому они продолжали служить и только в 1947 году смогли вернуться, - рассказывает внучка Михея Дмитриевича и Нины Яковлевны Екатерина Мезонина.

После войны молодые приехали в Куйбышев, где и прожили вместе всю жизнь.

Михей Дмитриевич Веселов, который прошел через самые кровопролитные бои Великой Отечественной войны, стал директором… фабрики мягких игрушек. Нина Яковлевна же сначала была акушером-гинекологом в Пироговке, а потом стала главврачом роддома при Куйбышевской железной дороге.

В семье Веселовых всегда было много радости и мира, а у детей Михея Дмитриевича и Нины Яковлевны было счастливое детство.